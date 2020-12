Över 500 förslag för att lyfta centrum från Skövdeborna: ”Kommer användas framåt”

Läs också: Så ska city väckas till liv – Skövdebornas åsikter efterfrågas: ”Alla är välkomna att tycka till”

I september gick Commerce köpcentrum ut med en kampanjen Tänk nytt där de uppmanade Skövdeborna att komma in med förslag för en fortsatt levande stadskärna. Förslagen strömmade in, totalt kom över 500 steg in.

Commerce kommer nu att ta hand om förslagen tillsammans med fastighetsägare, opinionsbildare, näringslivet och kommunen. Förslagen handlar om allt ifrån att skapa centrala padelhallar till utökade restaurangområden och diverse aktiviteter för att främja den lokala kulturen.

– Det är viktigt att alla intressenter får ta del av det stora engagemang som finns i regionen för att lyfta centrum. Vi hoppas att detta kommer att leda vidare till nya initiativ och ett fortsatt givande samarbete i staden, säger Commerce centrumledare Michael Schrempf, i ett pressmeddelande.