Omsorgens larm om ytdesinfektionen - sköterska hamnade på akuten

Det var under ett arbetspass under midsommarafton som Patricia insjuknade. Allt började med täppt näsa, rinnande ögon, bröstsmärtor och andningsbesvär. Under midsommardagen blev hon allt sämre och bestämde sig för att ringa Vårdguiden.

– Först trodde jag att jag hade drabbats av corona eller pollenallergi, och när sjuksköterskan på andra sidan luren hörde mina andningsbesvär ringde hon efter en ambulans direkt, säger Patricia Karlsson-Hoff.

Patricia fördes till sjukhuset i Lidköping där de sa att hon hade drabbats av ett allvarligt astmaanfall och fick inhalera ventolin och cortison. Vad som hade orsakat astmaanfallet kunde läkarna dock inte svara på.

– Jag har aldrig tidigare haft astma, så det kändes overkligt att jag plötsligt skulle ha drabbats av en astmaattack. Under den senaste tiden har jag däremot känt mig omtöcknad, med rinnande ögon och näsa. Instinktivt kände jag att det måste ha att göra med ytdesinfektionsmedlet som vi använder för att rengöra våra ansiktsvisir med. Så jag gav mig ut på nätet för att göra lite research, och när jag började googla DAX ytdesinfektion stod där att den bland annat kan irritera ögonen, och att man kan bli dåsig och omtöcknad av den.

Efter några googlingar på DAX ytdesinfektion ansåg Patricia att hon hade fått en del av sina misstankar bekräftade. DAX ytdesinfektion är för övrigt inte avsett att användas på mjuka ytor som plastvisir, utan på hårda ytor som exempelvis kakelväggar. Några dagar senare bestämde sig Patricia för att med hjälp av sociala mediers enkätverktyg ställa upp en enkät på Facebooksidan Undersköterskeuppropet.

– Jag la ut några frågor om det var fler än jag som fått dessa symptom på grund av användning av ytdesinfektionen i visiret. Jag tänkte att jag inte kan vara ensam om det här. Det kan inte bara vara jag som blivit sjuk.

I dagsläget har cirka 800 personer svarat på enkäten som är en sammanställning av öppna frågor om hur många som drabbats av illamående, yrsel, andningssvårigheter, täppt näsa, röda ögon, med mera, på grund av användning av ytdesinfektion i visiret. I enkäten svarar bland annat 224 personer att de drabbats av andningssvårigheter, och 212 personer svarar att de fått täppt i näsan, och 121 personer svara att de drabbats av yrsel, och 49 personer svarar att de drabbats av syrebrist. Listan fortsätter sedan med en rad andra symptom som andra användare av Facebooksidan Undersköterskeuppropet skapat och klickat i.

Visiren som hittills har använts av hemvårdspersonalen i Stora Levene är ett engångsvisir som egentligen ska bytas ut mellan varje brukare. Men hemvårdspersonalen har sedan coronapandemins början tilldelats ett visir, per person, för att använda tills det skadats. Patricia berättar vidare hur de mjuka plastvisiren, efter att hon berättat för sin chef om sitt insjuknande, nu har ersatts med transparenta overhead-papper, en sorts plastfilm som sätts i ett diadem på huvudet.

– De är inte lika bra som visiren, men de fyller sin funktion och byts ut mellan varje brukare, säger Carina Arvidsson, vikarierande medicinskt ansvarig sjuksköterska på Vara kommun och fortsätter:

– Vi hade möte förra onsdagen med våra 15 kommuner och smittskyddsläkare och då var det ingen som hade hört talas om dessa bekymmer på grund av användning av ytdesinfektion i visiren. Jag har även pratat med våra sjuksköterskor och säkerhetsanordnare. Symptomen kan ha berott på vätskebrist och det varma vädret.

Varför kan man inte torka visiren med endast tvål och vatten?

– Tvål och vatten kan räcka mot covid-19, men det finns andra virus som tvål och vatten inte tar.

Patricia och andra som jobbar inom hemvården menar att deras ansvariga gärna skyller på värmen och vätskebrist eftersom det inte finns några egentliga bevis, förutom att allt fler inom hemvården vittnar om symptom som andningsbesvär, yrsel och rinnande ögon efter användning av ytdesinfektion på sina visir..

– Ångan som bildas inuti visiret när man andas blandar sig med ytdesinfektionen som man sedan andas in. Kanske borde man göra en kemisk kontroll av hälsorisker vid användning av ytdesinfektion på ansiktsvisir. Det finns säkerligen en kemisk risk när man har ytdesinfektion så nära ansiktet, säger Patricia Karlsson-Hoff.

Ett annat problem som uppstått på grund av idogen användning av handsprit och ytdesinfektion är att hemvårdspersonalen numera inte kan starta sina bilar när det är dags att bege sig till nästa brukare.

– På våra bilar är alkolåsmätaren inställd på 0,20 promille och när vi blåser i alkomätaren står det negativt och alkohol i munnen. På grund av alla spritångorna vi bär med oss visar alkolåsmätaren alltså negativt. Jag vet att andra kommuner har samma problem. Och när alkolåsmätaren visar negativt får man snällt sitta och vänta 8-10 minuter innan man kan köra i väg. Ibland tänker jag att måtte polisen inte stoppa oss, för här stinker det sprit.

Linda Norlin, verksamhetschef på socialförvaltningen i Vara kommun, bekräftar att de tagit till sig informationen från de som insjuknat och att åtgärder har satts in.