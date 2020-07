Ny toppchef på Skövde kommun: ”Nu blir det nära till jobbet”

Per Kjellander har arbetat många år inom kommunal verksamhet och har bland annat arbetat som stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta och Älvsjö i Stockholm stad. Han har varit kommundirektör i Håbo kommun samt arbetat inom olika positioner i Gullspångs kommun och Mariestads kommun.

Senast kommer Per Kjellander från en tjänst som chef för verksamhetsområdet Ekonomi och operativt inköp på Intraservice i Göteborgs Stad.

– Det känns väldigt bra att få med Per i vårt ledningsteam. Per har med stor framgång arbetat på kommunledningsnivå i flera kommuner och hans erfarenheter kommer ge oss nya perspektiv i vårt utvecklingsarbete. Per har också god kännedom om de områden som ingår i sektorn, säger kommundirektören Tomas Fellbrant, i ett pressmeddelande.

Nya chefsjobbet på Skövde kommun innebär närmare till arbetsplatsen för Per Kjellander.

– Att få komma hem och arbeta i Skaraborg ska bli roligt efter ett antal år där jag veckopendlat både till Stockholm och Göteborg. Jag bor i Mariestad och nu blir det nära till jobbet. Jag ser fram emot att börja arbeta i en tillväxtkommun som har många spännande utvecklingsprojekt på gång, säger Per Kjellander.

Sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för övergripande styrning och administration inom områdena ekonomi, inköp, arbetsgivarfrågor, demokratistöd, IT, verksamhetsutveckling, kontaktcenter, kommunikation, säkerhets- och beredskapsfrågor, juridik samt upphandling.