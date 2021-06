Nu ska Skövde kommun ta fram en ny vision – så kan du vara med och påverka

En viktig del när den gemensamma framtidsbilden ska formas är att lyssna in dem som bor och verkar här. Därför genomför Skövde kommun just nu en rad samtal i olika fokusgrupper. Representanter för föreningar, näringsliv, organisationer och olika intresseområden har bjudits in för att bidra med sina tankar om Skövdes framtid. Även interna fokusgrupper med medarbetare, chefer och ledningsgrupper genomförs.

– Vision 2025 har tjänat oss väl på flera sätt. När vi nu tar ett nytt avstamp vill vi bygga vidare på det goda som den har fört med sig och skapa något ännu bättre, säger Tomas Fellbrandt, kommundirektör och projektledare för visionsarbetet, i ett pressmeddelande.

Alla invånare och aktörer kan också bidra med sina idéer via en enkät som finns på Skövde kommuns hemsida. Enkäten är öppen till 1 augusti. Efter sommaren sammanställs och analyseras materialet och blir sedan en del av det underlag som kokas ned till ett förslag till vision.

Under hösten lämnas förslaget vidare till politikerna för förankring och så småningom beslut. Våren 2022 ska den förnyade visionen stå klar.