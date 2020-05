Enligt planen ska det bli ett 20-tal parkeringsplatser längs Petter Heléns gata. De ska placeras på den sida av gatan som vetter mot bebyggelsen.

Beslutet om att anlägga dem har tagits efter kommunikation mellan kommunen och affärsidkarna i centrum, som tidigare har efterlyst fler p-platser för lättillgängliga korttidsparkeringar i närområdet.

För att möjliggöra p-platserna krävs dock att gatan enkelriktas, vilket den nu blir mellan infarterna till de båda parkeringshusen i Vasaporten och Commerce.

Arbetet med enkelriktningen är planerad att genomföras under förmiddagen på torsdagen. Åtgärden innebär att man därefter bara kan köra in på den aktuella sträckan av Petter Heléns gatan via infarten från Badhusgatan, mellan stadshuset och Vasaporten.