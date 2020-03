Next Skövde har fått i uppdrag att hitta på evenemang som kan hjälpa stadens näringsidkare att få en bra start när coronakrisen är över. Nu vill man ha tips av Skövdeborna på vad som ska göras.

Just nu befinner sig samhället mitt uppe i en oviss tid på grund av coronaviruset. Förr eller senare tar dock krisen slut. Då måste det hända saker som bidrar till att tillvaron kan återhämta sig till ett normalläge menar kommunledningen, som gett Next Skövde i uppgift att fixa lämpliga arrangemang och ett ekonomiskt bidrag på 500 000 kronor för ändamålet.

Next Skövde har redan börjat agera genom att efterlysa idéer på vad som kan göras. Ett par dagar efter det första uppropet kan Charlotte Backman, marknadschef på Next Skövde berätta att man redan fått en bra respons via sina sociala medier.

– Tipsen kommer via facebook, men även via andra kanaler. Vi har skapat ett dokument där vi samlar idéerna, säger Charlotte.

Flera förslag

På listan finns utebio, vår- och höstmarknad, loppmarknad, vandringsevent på Billingen, att alla uteserveringar borde få tillstånd att öppna bums, någon form av motorcykelevenemang, trädgårdsevent i någon form, uthyrning av kanoter och kajaker i simsjön, ett levande torg med försäljning av blommor, kött, charkuterier. Någon form av kulturellt arrangemang, som en bokmässa, där alla författare i Skaraborg och Skövde kan delta.

– Det är vad som droppat in än så länge. Det är en bra utdelning på ett par dagar. Det är en stor bredd på förslagen också, vilket vi har efterlyst. Vi är öppna för alla förslag, konstaterar Charlotte.

– Det enda kriteriet är att evenemangen ska bidra till att stärka våra näringar som boende, restauranger och handel. De beståndsdelarna får vi tänka på när vi väljer vad som ska göras, så det ger en bra effekt, tillägger hon.

Vad som slutligen kommer att genomföras står ännu skrivet i stjärnorna. Idékläckarfasen har bara precis börjat.

– Vi tar emot förslag tills vidare. Det finns ingen deadline, det är bara att ösa på. Vi kommer säkert att jobba med den här frågan ett tag, även om vi givetvis vill att det ska ta slut så fort som möjligt.

– Det vi vet är att faran med corona ska vara över när arrangemangen ska hållas. De ska genomföras när det är dags att starta igen. Vi vet alltså inte när det kommer att hända och det är ingen idé att försöka spekulera, utan vi får bara jobba på utifrån förutsättningarna. Men vi ska vara förberedda när det är dags.

Snabba ryck

Det innebär också att det som ska göras måste gå att förverkliga ganska snabbt menar Charlotte vidare.

– Det ska inte vara för lång anspänningstid för arrangemangen och de ska komma vid en tidpunkt och hållas på platser så det ger en förstärkning. Det ska inte redan vara fullt på restaurangerna när det händer, förklarar Charlotte.

– Vi får gå på fingertoppskänsla och ha mycket kommunikation med dem som berörs när vi väljer, så det blir rätt.

När man talar om arrangemang i Skövde i dessa tider är det svårt att inte beröra matfestivalen. Då den fortfarande ligger ett antal månader framåt i tiden uppger Charlotte att det som just nu gäller är att den ska genomföras.

– Vi har inte tagit något annat beslut än att den ska hållas. Och ska den inte genomföras ska det beslutet fattas så sent som möjligt, säger Charlotte.

Men även här finns en stor osäkerhetsfaktor medger hon.

– Ett genomförande bygger på att vi har ett annat läge än i dag, att nuvarande restriktioner avseende stora folksamlingar är borttaget.

Påverkas mycket

När det gäller arbetet hos Next Skövde rent allmänt under coronakrisen konstaterar Charlotte att det varit mycket kommunikation med evenemangsarrangörer i syfte att reda ut vad som ska flyttas och hur arrangörerna tänker om fortsättningen.

– Mycket av det vi sysslar med är kopplat till olika arrangemang och det är mycket ändrade förutsättningar på den fronten, så vi har märkt en stor skillnad hos oss.

Med rådande restriktioner och rekommendationer har besöksnäringen också tagit mycket stryk. Från Next Skövdes sida försöker man i det här läget lyfta fram olika uteaktiviteter då det är mindre risk att vistas ute. Dock med fortsatt respekt för uppsatta regler.

– Nu kommer ljuset, det får man försöka ta tillvara på. Är man frisk får man ju försöka leva någorlunda normalt, men det är svåra avvägningar hela tiden, säger Charlotte Backman.