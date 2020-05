De båda medborgarförslagen har kommit in till kommunen vid två olika tillfällen under 2019. Förslaget om en utökning av Bilingeleden handlade om att märka upp en slinga runt Simsjön som skulle gå från parkeringen vid stora badplatsen vidare via stigen utmed sjön från stora badplatsen till Villeviken, därefter genom skogen väster om sjön och sedan via Simsjöborgstigen och Paddelstigen tillbaka till parkeringen.

Men det fick alltså inte gehör från kommunstyrelsens arbetsutskott, som menar att förslaget ska avslås i kommunstyrelsen.

Som argument för avslaget säger man att frågan om ett motsvarande stråk har varit uppe redan tidigare, men att den ännu inte är färdigutredd. Bland annat måste man ta reda på mer vad gäller markåtkomst, påverkan för boende och ekonomiska konsekvenser, sägs det. Dessutom behöver ett samråd med dem som har fastigheter utmed leden genomföras.

För närvarande finns dock ingen plan för genomförandet av ett sådant projekt då det inte finns vare sig resurser till det eller uppdrag att göra det är förklaringen.

Vad gäller förslaget om beachvolleyplan vid Simsjöns stora badplats konstateras det att möjligheterna att anlägga en plan har utretts på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden, men att förslaget faller på såväl ekonomiska som utrymmesmässiga skäl.

För ett anläggande skulle marken behöver grävas ur och ett fundament för nätet skulle behöva gjutas, vilket är åtgärder som inte ryms inom budgeten sägs det.

Dessutom påpekas vidare att en beachvolleyplan skulle ta för mycket utrymme från dem som besöker badplatsen för att sola och bada, vilket är platsens huvudsakliga syfte.

Även detta ärende ska slutgiltigt avgöras i kommunstyrelsen. I ksau var besluten om avslag i båda fallen enhälliga.