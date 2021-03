Mittfältaren återvänder till SAIK efter bara ett par månader i IFK: "Passar bra in i vår grupp"

Skälet till den snabba återkomsten är de restriktioner som i dagsläget förhindrar lag från division 2 och neråt från att spela träningsmatcher och som gjort att IFK Skövdes seriepremiär blivit framskjuten till maj.

– Vi har haft en bra dialog både med IFK och med Elmar, och hittat en lösning som känns bra för alla, säger Skövde AIK:s klubb- och sportchef Per Åstemo till tidningen.

Den 22-åriga IFK-produkten har trots sin unga ålder, samlat på sig en hel del rutin, och har tre säsonger med SAIK i ryggen.

– Han är väldigt duktig spelare, som utvecklats mycket under sina år här, dessutom är han en bra kille utanför planen som passar bra in i vår grupp så det känns jättebra att ha honom tillbaka säger Per Åstemo.

Det har varit stor spelaromsättning i SAIK den gångna vintern, dels har spelare lämnat för lag högre upp i seriesystemet, dessutom har flera spelare lämnat för spel i just IFK Skövde.

– Så är det, när man är mitt i det så tänker man inte så mycket på det, men när man sätter sig ner och tittar så är det så. 10 killar har försvunnit och många nya har tillkommit.

