Mera livefotboll via din tidning – den här veckan bjuder vi på tre matcher

Fotbollen är inne i ett intensivt skede av säsongen och fortfarande går det att spela kvällsmatcher utan elbelysning, men inte så länge till. Då kommer det att bli desto fler matcher som spelas under helgerna. Några få lag, exempelvis Tidaholms G&IF, spelar dock ett antal elljusmatcher under hösten.

För att kunna serva våra läsare med så mycket livesända fotboll som möjligt försöker vi nu utnyttja de vardagskvällar som har matcher att erbjuda de kommande veckorna.

Den här veckan blir det alltså tre matcher och detta enligt följande:

Torsdag 26 september 18.30: Kinnarp-Slutarps IF-Vartofta SK, division 6 herrar.

Kommentar: Ett klassiskt derby, som spelas på Kinnemo i Kinnarp, och från hemmaklubbens sida gör man en lite extra satsning på denna match.

Fredag 27 september 18.15: IK Frisco-Falköpings KIK, division 2 damer.

Kommentar: Vi sände en träningsmatch mellan dessa båda lag i början av juni och gör nu en repris i "skarpt läge".

Söndag 29 september 16.00: IFK Falköping FF-Sils IF, herrar division 4.

Kommentar: Vi kollar in läget med seriens storfavorit, IFK Falköping FF, som så här långt har tappat fem poäng och nu har lite av kniven mot strupen för att det ska bli den förstaplats som så många tror. Denna gång utmanas laget av Sils IF från Götene.

Alla dessa matcher sända via Falköpings Tidning, medan matchen IFK Falköpings FF-Sils IF också finns att nå via Skaraborgs Läns Tidning.