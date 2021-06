Mer än 300 000 i stöd till Dalénmuseet: ”Det betyder väldigt mycket för oss”

Dalénmuseet drivs ideellt, som en förening, och har varit helt beroende av de busslaster med museibesökare som brukar söka sig till Stenstorp och museet. Busslaster med besökare har det inte varit tal om under coronapandemin. Det blev tydligt när ekonomin summerades.

– Vi har haft ett par kämpiga år till följd av pandemin som varit. Vi tappade nästan 70 procent av våra intäkter, berättar Mikael Hildingsson.

Under 2020 tog Dalénmuseet emot 104 000 kronor i stöd från den statliga myndigheten Kulturrådet för att täcka upp för bland annat uteblivna entréavgifter. Mikael Hildingsson beskriver bidraget som avgörande för att kunna ha museet öppet.

– Vi hade behövt ha mer stängt än vad vi vill. Nu kan vi ha en anställd i sommar och göra viktiga investeringar.

Förutom stödet för 2020 får Dalénmuseet dessutom stöd från Kulturrådet för 2021. Det rör sig om ett tillfälligt verksamhetsbidrag och projektbidrag för att smittskyddssäkra evenemangen, totalt 231 200 kronor för 2021.

Dalénmuseet firar 25-årsjubileum i år och en del av utställningen behöver förnyas. Pengarna från Kulturrådet kommer väl till pass.

– Vi kan skapa ett nytt audioguidesystem så att besökarna själva kan gå runt i museet med sin mobiltelefon. Det är samma guidning som med en personlig guide, säger Mikael Hildingsson. Sedan har vi ett väldigt gammalt ljud- och ljusspel som behöver digitaliseras.

Under pandemin blir det för trångt för besökarna att gå runt med en guide. Med hänsyn till de regler som gäller kan museet dessutom bara släppa in fem eller åtta besökare i taget, under pandemin. Än så länge kan museet inte börja ta emot busslaster igen.

Normalt brukar Dalénmuseet öppna i april. I år sattes datumet istället till tisdagen den 15 juni.

– Det är helt och hållet hållet på grund av pandemin. Vi har gjort ett försök att ha öppet på söndagar med guider, då besökarna har bokar in sig på slotar. Vissa gånger har det gått väldigt bra, andra har det inte kommit någon.

Föreningen som driver Dalénmuseet gläds åt de statliga bidragen.

– Vi är tacksamma och glada att vi har fått de här pengarna. Det visar att Dalénmuseet är relevant på nationell nivå. Det tycker vi är roligt, säger Mikael Hildingsson.

Förutom att ta in ett mindre antal besökare i taget har museet infört rengöringsrutiner för att smittskyddssäkra. Mellan varje grupp besökare går personalen runt och desinficerar ytor som kan ha berörts.