Matilda Kindbom släpper singel – gör sin version av världshiten: ”2021 men med retrovibbar”

I helgen är det dags igen, då släpper Matilda Kindbom från Skövde sin senaste låt.

– Vi har gjort en update på en äldre låt som var en stor världshit för drygt femton år sedan, nämligen Gnarls Barkleys Crazy. Den är, i vår tappning, producerad av Viktor Brunö och jag känner mig väldigt nöjd med hur vi lyckats få den att kännas 2021 men med retrovibbar, säger Matilda Kindbom.

Matilda Kindbom har tidigare släppt låtarna We Are Not och You & I. Nya låten Crazy kommer precis som de tidigare att finnas på Spotify och andra streamingtjänster.

Hon har också mer ny musik på gång under hösten.

– Vi kommer att släppa remixer på tidigare material vilket kommer bli väldigt spännande. Lite bonusmaterial helt enkelt som dessutom passar dansgolvet. Jag ska också samarbeta med en annan artist och då på svenska, något jag ser fram emot. Men nu först är det Crazy som gäller, säger Matilda Kindbom.

Kanske låter efternamnet bekant? Matilda är dotter till låtskrivaren Calle Kindbom och de gör musik ihop.

– Det är ett roligt samarbete, det är väldigt kul att det är pappa och jag, sa Matilda Kindbom i en tidigare intervju med SN.