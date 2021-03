Marie och Anette på Drottning Blanka prisas som årets UF-lärarlag – här är vinnarna på E-week

LÄS MER: UF-företagare speglar sig i framgången: ”Det hade vi inte förväntat oss”

Istället för en UF-mässa som vanligt blev det i år istället en digital mässa, E-week, där e står för både entreprenörskap och e-handel. Veckan har varit fylld av föreläsningar, workshops och inspiration och så klart shopping i UF-gallerian.

Årets tävlingar genomfördes också digitalt, där juryn istället träffats i digitala mötesrum och granskade bidragen i de olika tävlingarna. Istället för att träffa eleverna fysiskt har de tävlande fått spela in pitchar som visats för juryn.

Finalen som livesändes via UF Skaraborgs Youtube-kanal från Sparbanken Lidköping Arena fredagen 26 mars. Totalt delades 16 priser ut, där ett antal av vinnarna nu går vidare till SM.

Nytt för i år är Skaraborgs eget pris ”Årets branschkoppling” som ges till ett UF-företag vars affärsidé är kopplat till elevernas gymnasieprogram. Där vann ett UF-företag från Västerhöjds handelsprogram, Padel Store UF.

Här är nomineringen: ”Med en väldigt tydlig koppling mellan bransch, Affärsidé och utbildningsprogram lyfter årets Branschkoppling en produkt som med stor träffsäkerhet satt bollen i rullning.”

På Drottning Blankas gymnasieskola finns årets UF-lärarlag. Det är Marie Fhyr och Anette Järild på skolan som kammade hem priset för sitt sätt att inspirera till entreprenörskap. Totalt var det fem nominerade till priset.

Här är motiveringen till årets UF-lärare/lärarlag:

Under året har ni genomfört fortbildningar i UF-företagande med all personal på skolan. För att motivera eleverna har ni arrangerat föreläsningar och bjudit in representanter från näringslivet som inspirerat till försäljning, marknadsföring och nätverkande. På ett föredömligt sätt har ni lyft UF Skaraborg och spridit E-Week genom alla era sociala kanaler. Ni visar att vägen till framgång är att utvecklas tillsammans i team med kollegor, skolledning, näringsliv och viktigast av allt – de unga entreprenörerna. Budskapet ”ett personligt gymnasium med stort engagemang”, blir extra tydligt när entreprenörskap genomsyrar UF-lärarnas vardag.

Lista: Här är alla vinnare på E-week

1:a pris Årets UF-företag – Shear Joy UF, De la Gardiegymnasiet

1:a pris Årets Vara – Shear Joy UF, De la Gardiegymnasiet

1:a pris Årets Tjänst – WE Marketing UF, De la Gardiegymnasiet

1:a pris Årets Hantverkare – Horse Decor UF, Ållebergsgymnasiet

1:a pris Årets Innovation – CarCaddie UF, Lagmansgymnasiet

1:a pris Årets Säljare (individuell tävling) – Isak Drougge Shear Joy UF, De la Gardiegymnasiet

1:a pris Årets Ekologiskt hållbara företag (tidigare Årets hållbara företag) – LinneFilter UF, Katedralskolan

1:a pris Årets Socialt hållbara företag (tidigare Årets samhällsentreprenör) – Träning För Äldre UF, De la Gardiegymnasiet

1:a pris Årets Monter – Horse Decor UF, Ållebergsgymnasiet

1:a pris Årets Kooperativa företag – Shear Joy UF, De la Gardiegymnasiet

1:a pris Årets Grafiska profil – Smaken Av Skara UF, Katedralskolan

1:a pris Årets Branschkoppling (ny tävling) – Padel Store UF, Gymnasium Skövde Västerhöjd

1:a pris Årets Reklamfilm (ny tävling) – Fabric Art UF, Vadsbogymnasiet

Årets UF-lärare – Marie Fhyr och Anette Järild, Drottning Blankas Gymnasieskola

Årets UF-skola – Katedralskolan i Skara