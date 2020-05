Pingstkyrkan i Falköping firar nu gudstjänst på ett nytt sätt. Till varje söndag spelas en gudstjänst in som kan ses över nätet.

Föreståndaren Carl-Henric Jaktlund berättar att när direktivet om max 50 personer kom var det inte ett alternativ att hålla gudstjänst på vanligt sätt längre. Pingstkyrkan brukar ha i snitt 200-220 personer på sina gudstjänster. Alternativen var att inte ha gudstjänst eller att göra det på ett annat sätt.

I flera år hade man pratat om att skaffa utrustning för att spela in och så småningom live-sända inom Pingstkyrkan, men det hade inte blivit av - förrän nu. Först spelade kyrkan in olika avsnitt för sig, som predikan, musik och textläsning, men de tyckte att det blev lite omständligt för både tittaren och de medverkande, varför de bytte upplägg. Nu spelar de in en kortare gudstjänst som hålls av en liten grupp människor som sitter eller står i en ring, där de olika inslagen avlöser varandra, som på en vanlig gudstjänst.

– Vi vill skapa något av en vardagsrumskänsla där vi sitter och talar till varandra. För de som sitter hemma är tanken att man får hänga på in i det vardagsrummet, säger Carl-Henric.

Kortare gudstjänst

En normal gudstjänst i Pingstkyrkan är 1-1,5 timme, men de inspelade gudstjänsterna är cirka 20-25 minuter.

– Många bitar, som den gemensamma sången, försvinner ju, konstaterar Carl-Henric.

Även andra saker som passar in helt naturligt i en vanlig gudstjänst, som dop eller parentation för personer som avlidit, har man heller inte med i video-gudstjänsterna.

Carl-Henric tycker att det är stor skillnad på att hålla i en gudstjänst på detta nya sätt.

– Predikan är inte som ett uppträdande, utan något man gör tillsammans. Även om predikan till stor del är monolog sker det ändå i en slags kommunikation. Jag ser på folk och märker om de hänger med och förstår vad jag menar, annars förtydligar jag, säger han.

Det är ett av skälen till att Carl-Henric tycker att det är en bättre form att spela in en gudstjänst i en liten grupp tillsammans än att spela in olika delar var för sig.

– Dessutom finns det något väldigt vardagligt i den här gudstjänstformen. Jag är lite nyfiken på hur det kommer att förändra mig och oss i nästa steg, när vi kan börja fira gudstjänster igen. Det kanske blir ännu mindre av ett uppträdande, även om ”vardagsrummet” måste bli större sedan. Jag skulle önska att vi kan bevara något av den känslan, säger Carl-Henric.

Unikt i det lokala

Carl-Henric menar att man kan ställa frågan varför Pingstkyrkan i Falköping ska lägga resurser på att göra egna inspelningar, när församlingar i storstäderna har bättre resurser och större vana vid filmande.

– Men det finns något unikt i den lokala gudstjänsten. Vi känner igen varandra. Man vet namnet på dem som sjunger och brukar vara med. Vi får mycket tacksamma och uppmuntrande ord från människor i närheten, men vi märker att även människor som inte brukar gå på gudstjänst hos oss har slängt ett nyfiket öga, tröskeln försvinner när gudstjänsten ligger på Facebook. Även folk från andra delar av Sverige hör av sig, säger han.

Gudstjänsten från i söndags hade på måndagen 370 unika visningar där man hade sett hela filmen från början till slut. Då det sannolikt är flera personer som tittat vid en del av visningarna uppskattar Carl-Henric att det i alla fall är runt 500 personer som sett gudstjänsten, vilket är mer än dubbelt så många som brukar komma till Pingstkyrkan för de ordinarie gudstjänsterna.

Han ser en möjlighet i att fortsätta att filma gudstjänsterna även när det återigen blir möjligt att träffas fler än 50 personer och på det sättet nå fler.

– Vi kan också sända live, då kan vi nå både personer i kyrkorummet och på andra ställen, säger han.