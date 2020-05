Little Richard anses vara en av förgrundsgestalterna inom rock 'n' roll och slog igenom stort med låten ”Tutti frutti” 1956. Han var en av de första rockstjärnorna tillsammans med Jerry Lee Lewis, 84, och Chuck Berry. Bland superhitsen finns andra låtar som ”Long tall Sally” och ”Rip it up”.

Han var på 1950-talet en av de stora stilbildarna inom rock'n'rollen med sin explosiva musik och sin personlighet. Little Richard invaldes i Rock and Roll Hall of Fame under det första intagningsåret 1986.

Han föddes som Richard Penniman 1932 i Macon, Georgia i USA och växte upp med elva syskon. Han upptäcktes vid 14 års ålder.

Little Richard lade musiken på hyllan 2013. Hans son Danny Penniman säger till Rolling Stone att det fortfarande är oklart vad fadern dog av.

Little Richard blev 87 år.