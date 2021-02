Linderoths tankar inför försäsongspremiären: "Det blir ett bra test”

Från början var tanken att SAIK skulle inleda försäsongen med ett derby mot IFK Skövde men på grund av de rådande restriktionerna som hindrar lag i division 2 och neråt från att spela matcher så blir det inte fallet.

Istället blir det Gautihod som står för motståndet. Grästorpslaget som precis som IFK Skövde FK spelar i division 2, klassas som ett elitlag eftersom klubben kvalificerat sig för gruppspel i Svenska Cupen och tillåts därmed att spela matcher.

– Det blir ett bra test. Det är alltid svårt att veta var man står så här års men jag hoppas att vi får se lite av det vi jobbat med de senaste veckorna, säger Skövde AIK:s nya tränare Tobias Linderoth.

LÄS MER: Per Åstemo: ”Vår målsättning är fortfarande övre halvan”

Det blir ett Skövde AIK med många nya ansikten i laget. Inte bara på tränarbänken. Klubben har bland annat plockat in anfallaren Teddy Bergquist, mittfältaren Daniel Ask och lånat in försvararen Gabriel Wallentin från Halmstad BK.

Matchen blir något av ett genrep för hemmalaget. Redan nästa vecka inleder laget gruppspelet i Svenska Cupen med en hemmamatch mot Helsingborg.

– Det blir en bra värdemätare för oss på det sättet. De borde ju ligga långt fram eftersom de ska börja spela tävlingsmatcher om en vecka, men vårt fokus ligger på oss själva och vår egen insats, säger Tobias Linderoth.

Skövde AIK kommer till spel med i stort sett ett ordinarie manskap, och publiken kan nog förvänta sig rätt många byten i matchen.

– Vi kommer att lufta truppen och ge alla tillgängliga spelare speltid. Det blir kul för mig att se killarna i match för första gången, träning är en sak men matcher är alltid någonting annat, säger Tobias Linderoth.

Klockan 13.50 på lördag drar sändningen igång med kommentator Olof Darius, och Gabriel Nilsson bakom kameran. Själva matchen startar 14.00, och efteråt går det att se reprisen igen på Skövde Nyheters sajt och app.