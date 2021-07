Låtskrivarduon bakom Sunny Dancers släpper ny låt: ”Vi är grymt taggade”

Låtskrivar- och producentduon Jesper Liljegren och David Seiving debuterade i P4 Nästa förra året. Då tog sig debutsingeln Feel Like Moving hela vägen till Skaraborgsfinal. Nu släpps deras nya singel Magic & Wonder (Oomph).

— Vi är grymt taggade över nya låten. Den har en modern produktion och ett groove som gör att det är svårt att stå still och som man blir glad av. En riktig sommarlåt, säger David Seiving.