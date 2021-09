Lagrad konstsnö ska ge tidig säsongsstart: ”Det räcker till två kilometer skidåkning”

Det var i mitten av mars som Billingen fritidscenter började samla ihop snön i spåren från skidstadion och ner till sjön för att lagra den under sommaren. Tanken är att kunna erbjuda en tidig start på skidsäsongen.

När man testade detta för tre år sedan försvann närapå hälften av de 3 000 kubikmeter snö under den rekordvarma sommaren. Den här gången ser det ut att ha gått bättre. Av de 4 000 kubikmeter som kördes ihop under senvintern och som vilat under ett halvmeter tjockt lager av sågspån bedömer Anders Carlsson att förlusten har varit mellan 1 000 och 1 500 kubik.

– Det vi märker i år är att det ändå smält lite mer snö. Om vi bara hade haft plats hade vi helst förvarat snön på ett mer skuggigt område. Nu ligger den exponerad för sol och varma vindar på stora parkeringen. När byggnationerna här på fritidsområdet är klara kanske vi kan ha snölagret lite längre bort, säger han.

Hur som helst så räcker den mängden som är kvar till ett spår på en kilometer som i praktiken innebär två kilometer skidåkning. Planen är att kunna lägga ut snön i början på december, kanske i slutet på november om väderleken är nådig och kan ge en kyligare vecka innan för att marken ska hålla och för att spåren ska få bättre förutsättningar att hålla.

– Gör vi detta i december klarar sig snön i en och en halv månad. Då är vi inne i mitten på januari och då ska det ju vara vinter, säger Anders Carlsson.

Att snölagring har kommit för att stanna är helt klart men om det blir enligt den nuvarande metoden eller det billigare alternativet - att spruta snö på plats beror på om Skövde kommun får tillstånd att ta ur mer vatten ur Hållsdammen, ett ärende som just nu prövas juridiskt i domstol. Ett beslut väntas i början på december, enligt Mark - och miljödomstolen i Vänersborg.

– Då kan vi i så fall börja i januari och spruta när det blir kallt. Men så länge vattendomen inte är klar är det bättre att samla upp snön. Transporterna gör det dock till ett dyrare alternativ.