Kunderna hängde på låset när nya butiken öppnade i centrum: ”Jag tror att det kommer bli jättemycket folk”

Det var några minuter kvar innan öppningen och utanför butiken väntade några förväntansfulla kunder när SN var på plats. Vid dörren stod en väktare som ska se till att max 18 personer befinner sig i butiken samtidigt.

Normal är en dansk butikskedja som säljer allt man använder dagligen. I butiken finns alltifrån schampo, tvål och rengöringsmedel till smink, godis och kakor.

Rebecca Jörblom är Normals butikschef på Storgatan. Hon har jobbat som butikschef i nästan tio år och har tidigare varit butikschef för Coop och BR-Leksaker. Hon ser fram emot öppningen.

— Det känns jätteroligt verkligen.

— Jag tror att det kommer bli jättemycket folk idag. Vi får ju inte vara mer än 18 personer i butiken, så vi kommer inte kunna släppa in så många åt gången. Så då kommer det ju bli lång kö, säger Rebecca Jörblom.

Rebecca Jörblom har märkt av Skövdebornas intresse för butiken redan innan öppningsdagen.

— Det är väldigt många som har tittat in och varit nyfikna och sen har det till och med varit folk som har gått in i butiken när vi har byggt upp. Så det känns som att de är förväntansfulla, säger hon.

Att öppna butiken just på Storgatan var inget självklart val. De har tittat på olika lokaler runt om i Skövde innan de beslutade sig för att vara här på Storgatan.

— Jag tycker det är ett jättebra läge för det syns ju verkligen från torget, säger Rebecca Jörblom.

Butiken har sju anställda och ligger i Indiskas gamla lokal. När vi var där höll personalen för fullt på med de sista förberedelserna i butiken. Coronaskydden vid kassan gjordes rent och handsprit ställdes fram vid ena sidan av dörren.

Klockan tio öppnade butiken officiellt och Rebecca Jörblom stod vid entrén och välkomnade de första kunderna in i butiken. Kunderna försvann sedan in i butikens labyrintliknande gång och två av tjejerna i personalen gav sig ut på torget för att dela ut goodiebags. Under dagen ska totalt tusen stycken delas ut.