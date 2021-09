Krönika: Vilket är viktigast, räkna kalorier eller samla på minnen?

Jag får kli i hela kroppen. Jag är ingen rutinmänniska. Alls. Jag hatar att gå efter scheman. Att ha saker inplanerade. Att inte ha dagen fri. Rutinfritt är min melodi.

Jag menar träning/löpning håller jag på med året om, men på tider när jag känner för det. Mat? Jag äter när jag är hungrig och det jag är sugen på. Året om. En stor del av varför jag aldrig velat ha barn är just det där inrutade livet och att tiden före och efter jobb/studier måste ägnas åt andra och andras måsten.

Jag gillade inte ens att hålla på med simskola och måste-grejer när jag själv var barn så att återuppleva det som vuxen? Nej tack.

Jag är så jäkla mån om att all min tid är just min. Att utan att behöva ta hänsyn till någon annan, kunna plöja en säsong av en serie en kväll till sent in på natten. Stiga upp från sängen och direkt ut på en löprunda. Leva på mackor flera dagar på raken.

Inte behöva pussla med någon annan så att jag kan komma iväg på det ena eller andra. Kanske är det därför bröllop heller aldrig varit särskilt viktigt för mig. Jag älskar min sambo. Väldigt, väldigt mycket, men kanske är det just rutinallergin och frihetsälskandet som gjort att mitt ”i nöd och lust” främst är till mig själv?

Jag älskar timmar av tysthet. Jag älskar tid med mig själv och det närmsta en rutin jag kommer är den som innehåller hudvård. Men kanske, kanske är min totala brist på rutiner, en rutin i sig. Den har bara väldigt flytande gränser och tider och väldigt obundna av vilken månad kalendern visar.

Ihop med rutin ser jag även att ordet nystart användas. Att hösten är som nyår. Och inte sällan ser man dessa rutinlängtande nystarter handla om vikt och kropp. Precis som vid just nyår. Hela våren kämpas det med tränings- och kostscheman för väldigt många för att nå någon slags drömkropp för sommaren. Och när hösten kommer verkar alltså den där drömkroppen ha gått förlorad.

Hur? Och Varför? För att du njöt? Levde livet? Fyllde dagarna med njutningar av alla de slag? Om du mått fruktansvärt dåligt under sommaren kan jag ju förstå om du vill ha något annat, men om du njöt? Skrattade? Hade kul? Varför ändra på det? Vilket är viktigast? Räkna kalorier eller samla på minnen?

För några veckor sedan var det även ”sjuårsdagen” för min lungemboli. Inte helt utan ångest, men i år var det inte viktigt att komma ut på en löprunda bara för att känna att kroppen och lungorna fungerade. Jag drack bubbel. Struttade i klackar. Älskade livet.

När man på allvar trott att man ska dö, ja då ligger man inte där och ångrar att man åt en flottig pizza eller en gräddig pasta eller en stor bit belgisk chokladtårta. Snarare tänker man ju på att man aldrig kanske får göra det igen.

Någonstans tror jag ju på att man måste hitta ett välmående som funkar året om, utan nystarter, och framför allt hitta sitt egenvärde och egenkärlek totalt oberoende av vikt, antal vänner, antal följare, behov av partner eller mest pengar på banken. Största värdet sitter i Dig. Bara dig.

Anna Larsson