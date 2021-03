Krönika: Här snackar vi negativ påverkan från främmande makt...

Att de utländska juryrösterna satte detta bidrag som nummer ett kan svårligen tolkas som något annat än att försöka få lite mindre motstånd i stundande batalj.

Men nu blev det Tusse (heter karln verkligen det?) som får hålla svenska melloflaggan högt på plats i Rotterdam efter att de svenska rösterna rättat till ordningen igen. Och visst, det är väl en skaplig låt som borde kunna tilltala en internationell skara, även om mina personliga favoriter var de båda K(C)larorna som debuterade i mello-sammanhang och en extra fäbless för Clara Klingerström som hade något äkta över sig, även om den låten antagligen inte har så stora chanser utanför Sverige.

Vi måste även prata om Eddie Murphy. Jag såg häromdagen en intervju med honom där han berättade om att det gjorts en uppföljare till ”En prins i New York” minsann! Det är ju en film som blivit lite kultförklarad, så den uppföljaren ville man ju inte missa. Särskilt när Eddie beskrev den som den fulländade uppföljaren, som kommit till efter många år med otaliga manusförslag som förkastats som undermåliga. Så detta måste ju vara något alldeles extra!

Sagt och gjort, nytt abonnemang på ännu en streamingtjänst tecknades, och med viss uppskruvad förväntan speglades filmen upp på vår vardagsrums-tv. Efter några minuter kunde dock soffans åskådare skruva ner förväntningarna igen, för om jag ska sammanfatta filmen med ett ord så blir det ”samma”. Samma skådespelare, samma skämt och samma story.

Nä, den uppföljaren kunde kvitta, men går det göra lite ”dollars” så får den konstnärliga ambitionen stå åt sidan, bevisligen!

Nu måste jag bara komma ihåg att säga upp abonnemanget innan det börjar ticka på avgifter, så som det råkade bli när jag tydligen sagt ja till en telefonförsäljare och tagit emot en frimånad med tv-kanaler förra året.

Det jag inte riktigt snappade upp vara att det efter den fria månaden gick över till en betalvariant för sportkanaler, vilket gjorde att jag (med mina mått mätt) under ett antal månader betalade en obskyr summa pengar för kanaler jag ALDRIG tittade på. Men det får gå på kontot ”läropengar”, note to my selfe, Inget är gratis!

God morgon!

Veckans hiss: Demonstranterna mot corona-restriktioner, jag kommer aldrig behöva känna mig korkad mer

Veckans diss: När man blir sugen på långkok, NU!