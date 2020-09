Krönika: En röst kanske inte förändrar allt - men den kan betyda väldigt mycket

Opinionsutrymmet i din tidning är för oss närapå en helig plats, oavsett om den förpackas som sida i tidningen eller flik i app eller på sajt. För oss är det självklart att avsätta plats för medborgarnas röster – vi erbjuder ett torg där så gott som vem som helst kan få säga vad de tycker i en aktuell eller bortglömd fråga.

Det mesta vi får i insändarform kommer faktiskt in – vi ställer egentligen bara två grundkrav. Avsändaren får gärna använda sig av signatur utåt men måste berätta vem hen är för redaktionen, så att vi vet att det är en riktig individ som står bakom texten. Därtill gäller att förhålla sig till våra regler för opinionstext – vilket egentligen bara är en samling högst rimliga riktlinjer om att vara korrekt, faktakolla och inte ägna sig åt personpåhopp eller kränkande tillmälen. Varje insändare granskas av nyhetsredaktör och/eller ansvarig utgivare före publicering – och paketeras sedan för publicering i både digitala kanaler och tidning. Och som sagt – alla texter som uppfyller våra krav kan i grunden publiceras.

De senaste veckorna har jag jobbat en del med din tidnings grundformat. Varje utgivningsdag har ett föreslaget antal sidor som omfattar både vinjetten Lokalt – längst fram och den allra viktigaste delen i vårt uppdrag – och avdelningar som skulle kunna betraktas som bonusläsning i en lokaltidning; till exempel inrikes- och utrikesnyheter och reportage.

I planeringen av en tidnings ”lakan” – som vi kallar skissen över varje dags tidningssidor – är vinjetten Insändare och debatt alldeles självklar. När vi ibland tvingas möblera om i antalet sidor, flytta på sidvinjetter eller till och med stryka någon avdelning är insändarsidan en plats vi ogärna bråkar med. Den ska finnas – eftersom den är så viktig.

Som nybliven chefredaktör för din tidning vill jag gärna bereda ännu mer plats för läsarnas åsikter. Jag föreslog för vår printredaktör att vi skulle införa två fasta insändarsidor per dag, för att ge fler möjlighet att tycka till och samtidigt ge läsarna mer.

Det visade sig tyvärr vara svårt. Vi tvingades konstatera att rösterna är för få. Vi får helt enkelt för lite insändare i våra inkorgar – och planen på två dagliga sidor för läsarnas eget opinionsmaterial fick därmed läggas på is.

Det här formar ett smått fantastiskt kretslopp som rimmar ypperligt med en tidnings demokratiska uppdrag.

I dag är det lättare än någonsin att uttrycka en åsikt. Vi har tillgång till sociala medier där vi med några enkla tangenttryck kan berätta vad vi tänker och känner om såväl stort och smått. Vill man skriva oftare eller på andra sätt är det enkelt att starta såväl en blogg som ett Youtube- eller Instagramkonto – och kanske är det därför man inte vänder sig till oss i lika hög utsträckning. Kanske tänker man också ”vad har min röst egentligen för betydelse?”, knyter handen i fickan och vädrar sina tankar med nära och kära hemma vid köksbordet i stället.

Det är förstås inget fel med ovanstående egentligen. Men det är synd att inte fler av våra läsare – som vi har i många tusental – använder möjligheten att delta i den lokala debatten. Hos oss samlas debatten, hos oss når den relevanta beslutsfattare och hos oss kan man få svar direkt – eftersom vi i händelse av kritik eller frågeställningar ofta skickar texten för kommentar till berörd person eller organisation.

Era texter blir också en kompass för oss att följa i vårt journalistiska arbete – vi får veta vilka era hjärtefrågor är, vad som upprör och vad vi borde berätta mer om. Inte sällan ger era insändare faktiskt upphov till nya nyhetsartiklar, med infallsvinklar vi inte själva tänkt på.

Det här formar ett smått fantastiskt kretslopp som rimmar ypperligt med en tidnings demokratiska uppdrag. Vi på redaktionen gör vårt allra bästa för att berätta så mycket som möjligt, granska makten och blottlägga felaktigheter - ni bidrar med era åsikter. Journalistik kompletterad med tyck och omdömen från medborgarna – som ger perspektiv, delar med sig av personliga erfarenheter eller helt enkelt bara konstaterar att något är antingen helt uppåt väggarna eller makalöst bra – ger helt enkelt både er läsare och oss journalister så mycket mer.

Vi är också i halvtid politiskt - och det finns mycket att tycka om hur makthavarna bör agera under mandatperiodens andra halva. Lokalt är det till största delen vi som berättar om deras agerande - och då är det ni, som bor och verkar här, som är bäst skickade att tycka till om deras prioriteringar. Säg din mening på fler ställen än hemmavid eller i sociala medier. Tyck till om din ort, påtala vad som är bra, vad som kan bli bättre och ge oss din syn på aktuella frågor. Medborgarnas åsikter ger riktning - och betyder också att vi alla bryr oss och engagerar oss i våra lokalsamhällen.

Jag hoppas att vi kan hjälpas åt här. Jag hoppas att ni vill ta vara på möjligheten att skriva till oss, berätta vad ni tänker och känner om tillvaron på era orter, om politikernas ställningstaganden och den lokala maktens sätt att leda just din stad.

En röst kanske inte förändrar allt - men den kan ändå betyda väldigt mycket.

Ps. Vi vill alltid ha dina insändare i digitalt format. Under fliken "Tipsa oss" på vår sajt hittar du ett skrivformulär under rubriken "Skriv en insändare" som du enkelt kan använda för att skicka in din text till oss. Klicka på länkarna nedan så kommer du direkt till formuläret:

Skicka in en insändare till Falköpings tidning

Skicka in en insändare till Västgöta-Bladet

Skicka in en insändare till Skaraborgs Läns Tidning

Skicka in en insändare till Skövde Nyheter