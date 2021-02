Kommunen vill bryta pinsam tradition - nollningen: ”Vi behöver hjälpas åt”

Det förebyggande arbetet har redan dragit igång. Vid barn och utbildningsnämndens senaste möte informerade Bengt Stenhammar om hur det gått hittills.

Det är ett så kallat kommunövergripande arbete, vilket betyder att flera av kommunens sektorer är involverade. I gruppen ingår bland andra jurister, kommunens säkerhetsansvarige och kommunikatörschefen.

Initiativet kommer från kommunledningen.

– Vi funderar mycket på hur vi ska agera för att skolstarten ska bli något mer än bara ett Västerhöjdsproblem, säger Bengt Stenhammar, avdelningschef Gymnasium Skövde.

– Om det skulle inträffa något så ska vi ha en plan för hur vi hanterar en sådan situation, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Vid skolstarten 2019 var det två incidenter som inträffade på Västerhöjd och resten på andra ställen i Skövde och utanför skoltid.

Västerhöjd blev också JO-anmälda efter att elever tvingats visa upp sina väskor i samband med skolstarten.

— Det stämmer. Kommunen gjorde även en egen utredning då man kom fram till att en sådan visitering inte är tillåten. Vi har nästan ingen möjlighet att genomsöka och visitera elever utan en klar misstanke om att de har otillåtna saker med sig, säger säkerhetschef Markus Wästefors.

Han förklarar att det kommunen kan göra är att sikta in sig på att försöka förebygga problem genom att förändra elevernas inställning till insparken.

— Skolstarten ska vara något positivt för alla elever. Vi vill varken se förnedring eller kränkningar. Det är tveklöst det viktigaste.

Säkerhetschefen tillägger att för att öka tryggheten i samband med skolstart så kan kommunen satsa på utökad bevakning och på teknisk utrustning, såsom kameraövervakning, lite beroende på vad man får använda.

— Men exakt vad vi tänker oss vill jag inte gå in på. Men framförallt tror vi på ökad vuxennärvaro under de här dagarna. Förra året skapade vi en fredad zon för elever, det tål att göras om. Vi kan även ta in väktare.

Markus Wästefors tillägger dock att det enbart är skolans personal som har mandat att upprätta ordning på skolans område.

— De har befogenheter som inte väktare har. Om någon elev exempelvis skulle ha med sig en vattenpistol till skolan, så får en lärare eller rektor beslagta den och lämna tillbaka den vid slutet av skoldagen. Det får inte en väktare göra.

Bengt Stenhammar jobbar främst med frågan ut mot elevkåren, elevhälsan, unga kommunutvecklare och rektorer.

— De unga kommunutvecklarna har exempelvis fått i uppdrag att göra enkäter med elever. Vi behöver också hitta samverkan med de elever som går i tvåan idag och deras föräldrar för att det ska bli lugnt och tryggt.

Han säger också att det är första gången, så vitt han känner till, som det görs ett så här brett arbete mellan olika sektorer i en fråga.

— Alla behöver bli införstådda med hur det ser ut i Skövde. Vi är rätt unika om den här pinsamma traditionen. Och vi behöver hjälpas åt med att bryta den. Alla ska tycka att det är roligt att starta skolan, men jag upplever inte att alla tycker det idag, säger Bengt Stenhammar, avdelningschef Gymnasium Skövde.

Han betonar att man inte kan acceptera vandalisering, droger, trakasserier och liknande.

— Det är inget som arrangeras av skolan.