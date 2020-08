KLART: Jula köper Skara stadshotell: "Det känns mycket bra"

Det har varit ett omtumlande år för Skaras anrika Stadshotell och dess ägare. Ekonomiska bekymmer tvingade bolaget att ansöka om rekonstruktion i januari. Sedan slog coronapandemin till. Den 7 maj lämnades konkursansökan in och en knappt månad senare stod det klart att de gamla ägarna köpt tillbaka konkursboet. Syftet var att fortsätta processen med att hitta en köpare.

Nu är det arbetet i hamn och den beryktade Rosersagan är därmed över konstaterar de tidigare ägarna.

− ”Vår tid är nu” över för Rosers i Skara. Nya krafter tar över och förvaltar detta anrika och vackra hotell vidare in i framtiden. Vi är mycket glada att det är just Jula Hotell & Konferens och Karl-Johan Blank som tar över och förvaltar detta för Skara mycket viktiga arv. Med denna nya ägare finns det nu en mycket trygg framtid. Vi kommer göra allt för att stötta Karl-Johan och hans team för att Skara Stadshotell ska kunna leva vidare under många år framöver. Det är ju även självklart viktigt att Skara kommun, näringslivet och alla privatpersoner även stöttar detta anrika etablissemang framöver. Hotellet behöver er för att det ska bli en bra framtid. Vi kan bara tacka för den tid som varit och med detta lämnar vi, familjen Roser, Skara och dess Stadshotell, säger Bengt Roser i ett pressmeddelande.

Det är koncernbolaget ”Jula Hotell & Konferens” som nu kommer att ta över och driva det anrika Stadshotellet i Skara.

− Julahotellet vid ”Vilan” är ju lite nyare, modernare och ligger enkelt tillgängligt ute vid stora vägen (E20) med camping med mera. Stadshotellet är något helt annat, ett klassiskt hotell med mycket historia mitt inne i centrum som vi ser att det är viktigt att värna om för Skara, säger Karl-Johan Blank som trots olikheterna ser stora möjligheter till samordning och synergier mellan de olika verksamheterna.

− Vi ser mycket stora möjligheter i ett utvecklat samarbete mellan Julahotellet och Stadshotellet med bland annat event, personal, kök, konferenser, digitala plattformar med mera. Då vi nu har totalt cirka 170 rum har vi möjlighet att hysa ännu större arrangemang, säger Karl-Johan Blank.

Att ge sig in på att förvärva, driva och utveckla hotell mitt under coronakrisen är dock inte helt självklart.

− Som situationen ser ut just nu finns det givetvis inte utrymme för två stora hotell i Skara, men detta är en långsiktig satsning. Det tar väl ett tag till innan situationen återgår till något mer normalt, och planen är att öppna upp Stadshotellet först under våren 2021, då har vi förhoppningsvis gott om tid att förverkliga några av idéer som vi har, säger Karl-Johan Blank som gärna ser ett levande hotell med mycket mötesytor och kontaktytor mitt i centrala Skara.

Förvärvet av Skara Stadshotell skapar även ytterligare möjligheter för Jula, och andra verksamheter och organisationer i Skaraborg, att utvecklas med många bra moderna mötes-, konferens- och kongresslokaler.

− Vi får nu en väldig bredd i vårt erbjudande med hotell, camping och vandrarhem. Stadshotellet är verkligen ett anrikt cityhotell med stora möjligheter och framför allt med den stora kongresshallen som gör att vi nu kan erbjuda ännu större event och festarrangemang, säger Mikaela Grundström, VD för Jula Hotell & Konferens.

− Stadshotellet har fantastiska möjligheter med sitt stora konserthus med plats för cirka 500 besökare, samt den stora stiliga historiska festsalen. Det blir bra samlingsplatser för oss på Jula som vi kommer kunna göra mycket med då vår stora samlingssal nu är alldeles för liten, även Julahotellet är numera för litet för våra julfester med mera, säger Karl-Johan Blank.

Bröderna Bengt och Stig Roser har under lång tid drivit Skara Stadshotell, och den överenskommelse som nu nåtts innebär att båda parter är nöjda, uppger de i ett pressutskick.

− Det har varit mycket viktigt för mig att det blir en bra uppgörelse. Det känns som ett stort ansvarstagande för oss då familjen Roser under så väldigt många år gjort en fantastisk insats för Skara med ett levande Stadshotell med fin miljö, god service, mat och ständig utveckling genom åren. Det har varit mycket viktigt för Skara, säger Karl-Johan Blank.

Han ser med både respekt och ödmjukhet på utmaningen det innebär för Jula Hotell & Konferens att nu ta över.