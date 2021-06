Klart: Axevalla öppnar upp för publik √ Det gäller med start på söndag

Axevalla har inväntat tillstånd från polismyndigheten, vilket man nu alltså fått.

Det innebär att det är max 100 stycken som kommer att släppas in. Biljetterna är gratis och kan endast kunna bokas via Axevallas hemsida – max fyra per person.

Sedan tidigare är det även klart att restaurangen på travbanan öppnar igen på söndag. Hästägare med starthäst under dagen har haft förtur att boka. Därefter är det nu fritt fram för andra att boka.

På nationaldagen avgörs den 50:e upplagan av Guldstoet. Därutöver också Kronprinsessan Victorias lopp samt Andra testet inför Stochampionatet.

Travet har hela tiden kört på under pandemin. Dock utan åskådare på plats, vilket för Axevallas del mest märktes under Trippeltravshelgen 2020.

