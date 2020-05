En vandringsutställning öppnar på Litografiska museet på lördag. Next Century är ett utbyte mellan kinesiska och västsvenska litografikonstnärer. – Grafik i Väst står bakom, säger koordinatorn Jean-Michael Schmidt,

Normalt sett invigs vårutställning samband med Valborgsmässofirandet på Hellidens slott. Evenemanget är inställt på grund av corona och nu sker invigningen av vårutställningen istället på lördag eftermiddag.

Next Century är en serie konstnärsbesök i Västra Götalandsregionen från södra Kina, i synnerhet från Shanghai. Under projektperioden april 2019 - september 2020 kommer 10-20 kinesiska grafiker att under olika boendeformer och olika långa perioder att besöka västsvenska grafiker, arbeta tillsammans med svenskarna i deras verkstäder, ställa ut offentligt och leda workshops för allmänheten.

– Nu har planerna inte kunna fullföljas riktigt på grund av in- och utreseförbud och andra faktorer som spelar in, säger JM Schmidt.

Västsverige har ett vitalt konst-och kulturliv där konstgrafiken väl hävdar sin plats. Utställningen vill markera detta. Genom Next Century etableras ett regionalt nätverk av grafikverkstäder i Västsverige.

Utställningen pågår helger under perioden 2-31 maj. Enligt nya direktiv för brandskyddet får inte mer än 50 personer vistas i lokalen samtidigt.