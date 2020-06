Kika in i Sveriges äldsta daterade kyrka

Enligt en inskription i korputset invigdes kyrkan den 13 augusti 1135. Om dateringen stämmer innebär det att Forsby kyrka är Sveriges äldsta daterade kyrka.

Under sommaren har Forsby kyrka restaurerats, och arbetarna består i laga kalkputsen och att avfärga kyrkan med hjälpa av gamla metoder. Lokalproducerad kalk från Läckö har släckts på plats, och använts vid renoveringen. Även fönstren målas om och ses över, likaså delar av taket.

– Många är idag intresserade av byggnadsvård. Svenska kyrkan är ålagda att löpande underhålla sina fastigheter och hålla dem i ett gott skick. Ofta har kyrkorna en långa historia bakom sig, och är intressanta både ur ett teologiskt, men också byggnadstekniskt perspektiv, berättar Richard Mellgren, kyrkoherde i Värsås pastorat.

Svenska kyrkan och K-märkt byggnadsvård bjuder under arbetet in till öppet hus där allmänheten kan följa arbetet under en förmiddag, och ställa frågor till hantverkarna. Onsdag den 1 juli är datumet som gäller för den som är nyfiken.