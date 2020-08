Jan-Owe skrämde iväg biltjuvarna: ”Försökte skimma våra bilnycklar”

Familjen lät installera övervakningskameran över entrén på huset för en månad sedan. Det är kopplat till Jan-Owes mobil och när någon står vid ytterdörren larmar telefonen.

– Det här inträffade mitt i natten en onsdag för snart en vecka sedan. Jag blev väckt och kunde se filmen där någon smög sig fram och scannade av ingången, säger Jan-Owe Ingelsbo.

Familjen äger bland annat en Volvo XC60, som han tror var ett skäl till varför tjuven valde just deras villa.

– Nyare bilar har ett så kallat nyckellöst system som de här tjuvarna spetsat in sig på, menar Jan-Owe.

Han beskriver två gärningsmän i 20-årsåldern, maskerade med bland annat keps.

– Jag ringde 112 och bad de skicka polis på en gång, men det fanns ingen patrull i närheten.

När han tittade ut på baksidan av huset såg han två män springa bort från tomten.

– Jag tror jag skrämde iväg dem, säger Jan-Owe Ingelsbo.

Enligt honom har även grannar blivit utsatta för skimning, varav en blev av med sin bil. Enligt polisen letar gärningsmännen upp adresser där ägare till nya nyckelfria bilar bor för att försöka stjäla fordonen.

– Det är otäckt och för bedrövligt. Det här är något biltillverkare borde åtgärda. Men jag är glad för att de åtminstone inte kom för att göra inbrott, det hade varit mycket värre, menar Jan-Owe Ingelsbo.

Enligt Tony Johansson, utredningsbefäl vid polisen i östra Skaraborg, är det kriminella ligor som ligger bakom den här typen av stölder.

Han bekräftar att två fordon blivit stulna i helgen i Skövde genom så kallad skimning.

– De nyckellösa bilarna innebär att det finns en marknad, det handlar om nya och dyra bilar.

I det här fallet handlar det om organiserad brottslighet i hela kedjan från den som utför stölden till den som beställt jobbet.

– När bilen väl är levererad byter man identitet på fordonet, klonar den. Gärningsmännen har god kunskap om larm och använder störningssändare och är duktiga på det de gör, säger Tony Johansson.

Enligt honom kommer också den här typen av brottslighet att finnas så länge bristerna i tekniken finns kvar och det är lätt att färdas över gränser.

– Det här handlar om stora pengar. Det är konstigt att inte försäkringsbolag sätter hårdare press på biltillverkarna att åtgärda bristen, menar Tony Johansson.

Enligt honom skedde det flera liknande stölder förra året i Skara och i Lidköping.

– Ett av fordonen dök senare upp i en hamn i Litauen, säger Tony Johansson, utredningsbefäl vid polisen i östra Skaraborg.

Han tipsar också om att inte ha bilnycklar till nyckelfria fordon liggande på något bord i hallen.

– Lägg de i en plåtlåda längre in i bostaden eller vira in dem i aluminiumfolie. Det kan man även göra när man ska in och handla i affären. Tjuvarna kan stå var som helst och stjäla bilen i efterhand.