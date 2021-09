Italiensk professor blir hedersdoktor på Högskolan i Skövde: ”Djupt hedrad”

Luciano Floridi arbetar vid Oxfords universitet som Professor of Philosophy and Ethics of Information och vid Universitetet i Bologna där han är professor i Sociology of Culture and Communication samt chef över Centre for Digital Ethics.

Vartannat år håller Högskolan i Skövde en akademisk högtid, där nya professorer installeras och hedersdoktorn promoveras. Luciano Floridi utnämns till hedersdoktor vid Högskolan i Skövde för sina insatser inom Högskolans övergripande tema ”Digitalisering för hållbar utveckling”.

– Jag är djupt hedrad och ödmjuk över utmärkelsen. Högskolan i Skövde ligger i framkant inom utbildnings- och forskningsverksamhet inom några av de viktigaste områdena för vårt informationssamhälle, exempelvis datavetenskap, bioinformatik och dataspelsutveckling. Det är ett privilegium att få vara med i en så levande gemenskap, säger Luciano Floridi i ett pressmeddelande.

I sin forskning har Floridi fokuserat på informationsfilosofi och informationsetik, fält som knyter ihop filosofi och etik med informationsteknologi och datavetenskap. Som förgrundsgestalt inom dessa fält har Luciano Floridi citerats tiotusentals gånger av andra forskare och han samarbetar med företag och organisationer som Facebook, Google, Microsoft, Alan Turing Institute, Vodafone Institute och UNESCO.

Luciano Floridi promoveras till hedersdoktor under Högskolans akademiska högtid den 17 september. Han kommer att besöka Skövde och högskolan vid ett senare tillfälle.