Insändare: Rött kort till bankerna

Bankernas strävan att få bort användandet av kontanter är välkänt.

En betalningsform man förespråkar är Swish.

Privat är detta system, för de som har möjlighet att hantera det, smidigt med både in- och utbetalningar och dessutom kostnadsfritt.

För föreningar ser det annorlunda ut. Där är kostnaderna helt orimliga.

Enligt uppgifter på respektive banks hemsidor, får en ideell förening betala från 1 krona till 2,50 per transaktion, till detta kommer oftast en årsavgift på 300 - 600 kronor.

En viktig inkomstkälla för föreningar är försäljning av lotter som Bingolotto, Triss, Sverigelotten m fl. Betalningen av lotter sker oftast med Swish.

Detta innebär t ex att vid en försäljning av 1 000 Sverigelotter à 25 kr, där föreningen får behålla åtta kr per lott, ger vid kontant betalning 8 000 kr. Sker betalningen via Swish behåller banken från 1 000 till 2 500 kr. Det betyder att banken tar en avgift på upp till 30 procent!

Det kan jämföras med vad föreningen får på bankkontot. Ja, just det, 0 procent.

Av någon anledning har bankerna placerat företag och föreningar i samma kategori. Det är en väsentlig skillnad på dessa, då företag oftast har transaktioner på tusentals kronor. För föreningar rör det sig vanligtvis om små belopp, vilket innebär de konsekvenser som exemplet visar.

Bankerna borde placera föreningar i en separat kategori och där införa avgiftsfria betalningar på upp till förslagsvis 200 kronor. Bäst vore naturligtvis att helt ta bort avgifterna, vilket man gjort med betalningar till s k 90-nummer.

Normalt sett så innebär ett rött kort avstängning, men bankerna får dispens så de kan besvara och förklara hur de kan försvara dessa helt orimliga villkor för ideella föreningar.

Janne Åberg

