Turister har över tid till stor del ändrat hur de söker information. Från att tidigare ha haft ett besök på en turistbyrå som sin primära informationskälla söker de idag information till största delen digitalt och även till stor del via de platser man ska besöka eller bo på. Därför har vi som turistorganisation anpassat vår verksamhet för att möta våra besökare där de finns.

På många orter runtom i Sverige finns inte längre någon fysisk turistbyrå, utan besökaren får hjälp via digitala kanaler och via mejl, telefon eller chat och på infopoints. Exempel på sådana platser är Malmö, Västerås och Jönköping.

I Skövde har vi valt att fortsatt erbjuda personlig service. Under sommaren har vi gett tips och råd genom fysiska besök och på telefon på dagtid. Därutöver möter vi våra besökare på vår webb som under juli haft 38 000 besök, via våra sociala medier och via vår chat, som sedan något år tillbaka är automatiserad och finns tillgänglig dygnet runt för våra gäster. Personlig service får våra besökare också via våra nio infopoints, som finns runtom i kommunen och erbjuder service under sina ordinarie öppettider.

Vi ser fram emot att fortsätta att ge tips om upplevelser i vårt fantastiska Skövde till både besökare och Skövdebor.

Charlotte Backman, marknadschef Next Skövde