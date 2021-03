Insändare: ”Hur kan de solidariska värderingar du kanske fått via modersmjölken helt ha försvunnit?”

Jag vänder mig i första hand till dig som är arbetare och tidigare sympatiserat med Socialdemokraterna: hur kan de solidariska värderingar du kanske fått via modersmjölken helt ha försvunnit?

I grund och botten tror jag att du är en klok och tänkande människa, så varför svälja dessa nationalistiska lögner som vill att vi arbetare ska ställas mot varandra och vill skapa en konflikt som inte existerar. Den verkliga konflikten är och har alltid varit vi arbetare mot de som sitter på kapitalet.

Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas politik är inget som gynnar dig, det är bara att se hur de röstat i riksdagen i frågor som hade varit till gagn för svenska arbetare.

Det står givetvis varje väljare fritt att rösta som de vill, men jag tycker att det är viktigt att tänka till: vad riskerar du att få ”på köpet” när du lägger din röst på ett parti för att få igenom en enda politisk fråga? Är du verkligen redo att rösta för försämrad anställningstrygghet, sämre arbetsmiljöarbete, sämre socialförsäkring, sämre försäkringskassa och A-kassa?

Jag förstår att du tycker att samhället har blivit kallare, mer splittrat och polariserat, men orsaken till bland annat ökad kriminalitet och utanförskap är socioekonomiska faktorer och ökade klasskillnader. Detta är komplexa problem och därför ska du inte lita på dem som föreslår de enkla lösningarna.

Min övertygelse är att Socialdemokraternas politik kan lösa de samhällsproblem som vi står inför, men då krävs det ett brett stöd hos folket. Detta stöd kan vi få genom demokratiska val vart fjärde år.

Som jag sagt tidigare så löses inte svåra problem på ett enkelt sätt. Det parlamentariska läget i riksdagen är ett problem, det är svårt att få till den förändring som krävs med en regering i minoritet.

Hur mycket vi än vill förändra till det bättre för oss arbetare så finns det redan idag en brun- borgerlig majoritet som sätter käppar i hjulen.

När Socialdemokraterna var som störst hade vi 40–50 % av rösterna i riksdagen. Då gick det att genomföra de genomgripande reformerna som gynnade de stora grupperna i samhället- där är vi inte nu.

Vill du ha förändring så är min rekommendation att engagera dig: gärna i Socialdemokraterna naturligtvis men det viktigaste är att vi blir fler som driver på samhällets utveckling till det bättre.

Vi är inget parti där partistyrelsen bestämmer vad alla ska säga, tycka eller tänka. Det är alla medlemmars frihet och ansvar att förmedla sina tankar och gemensamt föra politiken framåt.

För egen del engagerade jag mig ganska sent i politiken. Jag är uppvuxen i ett klassiskt socialdemokratiskt arbetarhem där det diskuterades politik ganska ofta, men det var först när jag blev förtroendevald i IF Metall som jag fick upp ögonen på riktigt: jag började inse att tillsammans kan vi bidra till förändring. Att det just blev Socialdemokraterna kändes logiskt då det är det parti som har störst möjlighet att värna arbetarnas intressen och förändra till det bättre, vi har gjort det förr och vi gör det fortfarande.

Jag tänker såhär - Kan jag så kan du!

Så sluta gnäll på sociala medier om hur dåligt allt är; ta steget och bli medlem i Socialdemokraterna.

Joakim Nord, Socialdemokraterna i Skövde