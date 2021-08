Insändare: En resumé över flygplatsen som kan bli batterifabrik

Resume: Samma år som flygplatsen invigdes 1989 med reguljärflyg till Stockholm, började X2000-tågen rulla och tågbiljetterna var i början så dyra så bara tjänstemän och riksdagsmän hade råd att åka med, det vill säga de som inte betalade själva. Reguljärflyget från Skövde till Stockholm gav då så stort underskott så man kunnat bjuda alla flygpassagerare till Stockholm på gratis X2000-tågbiljett. Bästa flygkunden var dåvarande riksdagsledamoten Bert Karlsson som flög dagligdags.

Reguljärflyg till Köpenhamn lades ner två gånger på grund av brist på kunder, liksom Almedalsflyget som blev ett stort ekonomiskt fiasko.

Ett flygtaxiföretag med subventioner från flygplatsbolaget etablera sig men den verksamheten upphörde nästan lika fort som den startades. Likadant med charterflyg till Wien och Italien.

Kommunen/det kommunala flygplatsbolaget sålde en hangar som inte användes men köpte strax därefter tillbaka den för 1,5 miljon kronor mer för man behövde plötsligt den.

När flygplatsen byggdes så drog man även fram VA och elström och anlade några asfalterade gator utanför grindarna för att företag skulle kunna etablera sig där men ingen, säger ingen gjorde det. Pengar i sjön.

Skanska byggde och betalade flygplatsen med ca 70 miljoner och kommunen lisade den på ett 25-årigt avtal men förtidsinlöste den efter 20 år för en total kostnad på ca 100 miljoner + 30 miljoner i aktieägaretillskott i det nybildade helägda flygplatsbolaget. Vissa större investeringar som till exempel bättre inflygningsutrustning, banbreddning, bullerdämpande åtgärder, siktförbättring, konsultarvoden har gjorts under åren för totalt 100 miljoner eller mer.

Underskotten var då reguljärflyg bedrevs runt 15 miljoner år, och nu under de senare åren med låg flygverksamhet ca 6-10 miljoner per år. Tex år 2016 gjordes 102 stycken flygrörelser och Flygplatsbolaget gick back med 8,1 miljoner, vilket ger 79 000 kronor minus för en start och landning. Totalt under de dryga 30 åren har flygplatsen kostat oss skattebetalare uppemot en miljard kronor och nu kostar det ju att riva den också.

Nu kan det bli en batterifabrik och då undrar jag vad som händer med:

• De livsviktiga sjuktransporter med flyg som kommunledningen bl.a argumenterat flygplatsens fortlevnad med, trots att det på flygplatsens hemsida står att man måste ringa dem sex timmar före för att de måste kalla in flygledare. Lördag-söndag stängt.

• eller kommunledningens argumenterande om industrins och Volvos viktiga flyg-godstransporter som i praktiken varit nästan obefintliga.

• kommunledningen har även ofta använt argumentet att flygplatsen måste finnas för att locka hit ny verksamhet och industrier och så gör man nu tvärtom om, -lägger ner flygplatsen för att locka hit ny verksamhet.

• segelflygklubben och motorflygklubben blir av med sin flygmöjlighet och motorklubb och gokart-klubb blir utan motorbana.

• flygplatsen skulle enligt ingånget avtal med företaget Dronamics bli Sverige-centrum för fjärrstyrda obemannade små transportflyg.

Från att varit en enligt kommunledningen jätteviktig anläggning för näringslivet, sjukhuset och hela Skövde, skrotar man nu flygplatsen rakt av till något som kan stavas ”kanske” eller ”dröm”. Få kommer att sakna flygplatsen förutom flygklubbarna. Ska också sägas att undertecknad är flygplatsmotståndare sedan 1987 när beslut togs i fullmäktige och då jag satt där på MP-mandat och röstade Nej!

Sture Grönblad