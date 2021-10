Inför sista veckan med lokalfotbollen – här är matcherna att hålla ett extra öga på

Division 2 norra Götaland dam

Enda serien där det återstår två omgångar och Skultorps IF har fortfarande chansen på förstaplatsen. Laget möter i nästa omgång nämligen Friscopojkarna som ligger en poäng före på andraplats. Sen möts Friscopojkarna och ettan Alingsås KIK i sista omgången. Om Skultorp vinner båda matcherna finns det goda möjligheter att plocka in de två poäng som Alingsås ligger före.

I botten ligger Sils IF illa till men kan klara sig kvar då laget endast har en poäng upp till Mariedal och två upp till Arentorp/Helås med två matcher kvar att spela.

Division 3 östra dam

Här slåss Våmbs IF och Ulvåkers IF om första- och andraplatsen. Våmb leder serien med en poäng inför sista omgången men Ulvåker har bättre målskillnad. Skulle lagen hamna på samma poäng är det därför Ulvåker som vinner.

I botten ligger Jung Kvänum 10 på nedflyttningsplats och kan som bäst klara sig till kvalplats. Då krävs att laget vinner samtidigt som Råda eller Åsarp/Trädet förlorar. För Åsarp/Trädet krävs det seger för att undvika negativt kval. Då krävs dock att något av de fyra lagen som ligger inom räckhåll förlorar sin match.

Division 4 norra

Stor dramatik i både botten och toppen där tre lag slåss om en plats på båda ställen. I toppen handlar det om IFK Falköping, Skara FC och Sils IF som alla tre slåss om kvalplatsen till division 3. Falköping har platsen just nu men jagas av Skara som är en poäng bakom och Sil är en poäng bakom Skara. En riktigt rysare väntar där i helgen.

I botten är det Ulvåkers IF, Ekedalens SK och Ardala GoIF som alla tre slåss om en plats på säker mark. Ardala ligger nu nia och är säkra så länge laget vinner sista matchen. Ekedalen ligger just nu på kvalplats men har bara en poäng upp till Ardala. För att nå dit måste Ekedalen vinna samtidigt som Ardala tappar poäng. Dessutom finns Ulvåker som just nu ligger på nedflyttningsplats. Laget har dock bara två poäng till Ekedalen och tre till Ardala och kan således klara sig utan kval om resultaten går med dem.

Division 5 östra

Här har IFK Värsås redan säkrat seriesegern och övriga lag från vårt bevakningsområde har inget att spela för i sista omgången.

Division 5 västra

Inga av våra lag är inblandade i någon streckstrid.

Division 5 mellersta

Om det var avgjort i övriga divison 5-serier är det betydligt hetare i den mellersta serien. Här går både Valtorps IF och Grolanda/Floby för serieseger även om båda lagen ligger två poäng bakom Fristads GoIF inför sista omgången. Grolanda/Floby innehar just nu kvalplatsen på bättre målskillnad en Valtorp men båda lagen kan tappa kvalet om lagen förlorar samtidigt som Tvärred-Vägby vinner.

Division 6 Mariestad

IF Tymer har vunnit samtliga matcher och har +41 i målskillnad. Trots det kan laget ändå tappa serieledningen och tvingas kvala sig uppåt om laget förlorar sista matchen. Bakom jagar nämligen Mölltorp-Brevik som har tre poäng mindre och sex mål sämre. Men vinner laget med tillräckligt många mål samtidigt som Tymer förlorar så finns ändå möjligheten att ta sig förbi.

Division 6 Skövde

Här väntar en strid mellan tre lag om två platser. Folkabo IK leder just nu serien på målskillnad framför Vretens BK. Där bakom jagar Igeltorps IK endast en poäng bakom. Folkabo och Igeltorp möter dessutom varandra så vinnaren där får minst kvala sig uppåt. Folkabo har också åtta mål upp på Vreten som jagar så vinner Folkabo sin match måste Vreten vinna med nio mål fler för att vinna serien.

Division 6 Lidköping

Även här står det mellan tre lag, Källby IF, Hangelösa IF och Syrianska Lidköping. Källby leder på 25 poäng, Syrianska har 24 poäng och Hangelösa 23 poäng. Källby och Syrianska möter varandra i sista omgången och vinnaren där tar hem förstaplatsen i serien samtidigt som förloraren blir trea om Hangelösa vinner. Hangelösa kan vinna serien om Källby och Syrianska spelar oavgjort samtidigt som Hangelösa vinner sin match.

Division 6 Vara

Här har Tråvad/Larv goda möjligheter att knipa en kvalplats. Laget ligger tvåa just nu och det räcker med en poäng i sista omgången för att säkra kvalplatsen. Seriesegern är utom räckhåll då Lödöse Nygård vunnit samtliga tio matcher den här säsongen.

Fotnot: Övriga serier är antingen redan slut eller pågår ett par veckor till.