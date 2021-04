IFK Skövde kan säkra finalplatsen – får göra det utan försvarsjätten

IFK Skövde har ett av Handbollsligans bästa försvar den här säsongen. Laget släppte in minst antal mål av samtliga lag under grundserien. Det är en trend som har fortsatt i slutspelet där laget spelat ett tajt försvarsspel och minskat antal insläppta mål per match.

En del i det starka försvarsspelet är mittsexan Rex Blom som tillsammans med övriga försvarsspelare i laget ser till att hålla rent runt linjen. I senaste matchen mot Kristianstad blev det dock en del tid på botbänken för Rex Blom som sedermera fick syna det röda kortet efter tre utvisningar.

Det röda kortet innebar inte bara att IFK Skövde fick klara sig utan en av sina starka försvarsspelare under de sista minuterna i den andra semifinalen. Blom är nu också avstängd i den kommande tredje matchen som spelas i Skövde på lördag.

En match där IFK Skövde kan säkra en plats i SM-finalen för första gången sedan säsongen 2006/2007.

Förutom Rex Blom är det också osäkert om Matias Helt Jepsen spelar på lördag. Jepsen fick en smäll och vilade stora delar av den andra semifinalen men tror själv att det borde gå att spela på lördag.

