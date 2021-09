IFK Skövde förstärker – plockar in offensiv spelare från division 1: ”Vill hjälpa IFK att nå målen”

IFK Skövde, som är nykomlingar i division 2 norra Götaland, har efter en stark vårsäsong hamnat i en lite formsvacka under hösten. Efter uppehållet har laget endast tagit två poäng på de sex matcher som spelats.

Det har i sin tur gjort att laget har fallit längre och längre ner i tabellen och just nu parkerar elva i tabellen, fem poäng före IF Karlstad Fotbllsutveckling som ligger precis under nedflyttningsstrecket.

I ett försök att spetsa och bredda truppen inför den andra halvan av säsongen plockar nu IFK in en mittfältare i truppen. Det handlar om Amir Ayari som lånas in från division 1-klubben Dalkurd resten av säsongen.

— Det känns bra och min tränare pratade gott om Charbel Abraham. Jag kommer hit och vill utvecklas så mycket som möjligt. Samtidigt vill jag hjälpa IFK att nå våra mål, säger han själv om flytten till IFK:s hemsida.

Den här säsongen har det blivit tre inhopp och ett mål för Dalkurd i ettan men nu hoppas Amir få betydligt mer speltid i IFK. Då hoppas han också kunna tillföra något till lagets offensiv.

— Jag är en offensiv spelare som helst spelar nummer åtta, men jag känner mig trygg på kanterna också. Mina styrkor är blicken för spelet, löpningar bakom backlinjen och spelet en mot en.

Manager Charbel Abraham har fått en bra bild av sin nya spelare under den korta tiden han haft honom i truppen.

─ Det är en ung och väldigt ambitiös kille. Han gjorde ett bra intryck under sin första träning i måndags. Han kommer att tillföra oss en hel del och redan kommit in bra i gruppen på väldigt kort tid. Det är positivt, säger Charbel Abraham.

På fredag spelar IFK Skövde hemma mot IFK Kumla. Då debuterar Amir Ayari i den blåvita dressen.