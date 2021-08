IFK Skövde förstärker med mittfältare inför helgens match: ”Vill hjälpa klubben framåt”

Dorian Nikolas, född 2002, karriär började i Årjängs IF och han har fortsatt via Karlstad, till Degerfors IF till Örebro SK där han har spelat de två senaste säsongerna. Där har han spelat i både U19 och U21, för det mesta i centrala delarna i mittfältet. Nu när han blir en del av IFK Skövdes lag tar han steget in i seniorfotbollen.

─ Jag och Charbel Abraham ser likadant på fotboll och det har varit en av anledningarna till att jag vill komma hit. I samtalen så pratade vi om ambitioner och min ambition speglar klubbens, säger Dorian Nikola på IFK Skövde FK:s hemsida.

─ Jag hoppas kunna ta med min professionalitet och kunskap hit. Både på och utanför planen. Jag vill hjälpa klubben framåt, fortsätter Dorian Nikola.

Klubbens manager Charbel Abraham är nöjd med nyförvärvet.

─ Det är en ung spelare med den profilen som vi vill ha. Han är hungrig och vill något med sin fotboll. Här får han möjligheten att tävla och konkurrera på seniornivå, säger Charbel Abraham på klubbens hemsida.