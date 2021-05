I regn och rusk laddar Skövde för en ny säsong: ”Är såklart roligare på isen men ingen gnäller”

Snart har det gått tre månader sedan Skövde IK senast spelade en ishockeymatch. Sedan dess har det blivit mindre och mindre tid på isen och mer och mer tid med fysträning.

Om drygt två och en halv månad är laget tillbaka på isen i Billingehov men just den här onsdagen väntade löptest i regnet på Södermalms IP.

– Det är såklart ännu roligare att vara på is men det är ingen som gnäller. Jag upplever att de tycker att det är kul. Alla vet hur viktigt det är med den här typen av träning och då blir det roligare. Det är också bra energi, trots att det är trist väder och tester så är det ingen som tycker att det är pisstråkigt, säger Fredrik Söder som är fysansvarig för laget.

Fredrik Söder har nästan 300 matcher i Skövdetröjan från sin egna hockeykarriär men när den tog slut blev han istället fystränare för laget. En position han haft i fyra säsonger nu. Under dessa fyra år har han märkt av en markant skillnad på spelarnas fysiska status.

– Vi ligger mycket längre fram vid den här perioden i år jämfört med hur det såg ut vid den här perioden när jag kom in i klubben. Jag tycker att killarna har blivit bättre och bättre för varje år. Jag har kört samma typ av tester under alla åren och snittet är högre nu än för fyra år sedan. Sen är det många som är har varit här under alla fyra åren så det betyder ju att de bli bättre tränade helt enkelt.

Vart i planeringen ligger ni just nu när ni har nått ungefär halvvägs mellan säsongerna?

– Vi ligger i fas med vad vi har planerat, kan man säga. Det är en uppbyggnadsperiod just nu men ju närmare isen vi kommer desto mer hockeyspecifik träning med mer snabbhet och så vidare kommer det att bli.

Många lag kör ju med den klassiska klyschan att de kommer vara starkast i serien i vinter. Kan du lova att Skövde IK blir det i år?

– Haha, absolut. Det är det som är målet i alla fall och jag upplever att vi ligger ganska långt fram vad gäller fysiken i jämförelse med lagen i vår serie. Målet är så klart att vinna matcher men chanserna till det ökar ju om du är bra tränad.