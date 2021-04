I helgen är det dags att hitta ut – så många checkpoints finns det att hitta i Skövde

2020 var det 3 227 deltagare som registrerade sig och därmed blev Skövde 11:e bästa hittaut-ort i Sverige. På lördag är det dags igen, då startar årets hittaut i Skövde och pågår till den 10 oktober.

– Vi är otroligt glada över mottagandet som hittaut fick under 2020 och ser fram emot säsongen 2021. Vi hoppas verkligen att både de som hittade ut 2020 ska köra vidare och att vi ska få många nya ”hittaut:are” under 2021, säger Inger Westerberg, ordförande i IF Hagen, i ett pressmeddelande.

Hittaut arrangeras av Svenska Orienteringsförbundet ihop med lokala orienteringsklubbar och partners. Det är som en skattjakt där man letar checkpoints via en orienteringskarta i pappersform eller via en mobilapp.

På förmiddagen den 24 april finns arrangörerna på plats vid Billingecentret på Billingen och delar ut gratiskartor. Kartor går även att ladda ner digitalt via hittaut-appen samt kommer att finnas att hämta i brevlådor utanför Turistcenter, Hagenstugan, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Skövde Stadshus, Team Sportia, Arena Skövde och Träningskonsultens butik i Billingecentret.

Den första månaden finns 76 checkpoints utsatta i Skövde och på Billingen. Av dessa är ett antal tillgänglighetsanpassade för de som går med barnvagn, rullator eller rullstol.

Sedan tillkommer nya checkpoints i Skultorp, i Rydskogen och vid Simsjön den 1 juni, 1 juli och 1 augusti. I slutet av sommaren kommer det totalt att finnas totalt 150 checkpoints att söka upp och registrera. Alla som registrerar checkpoints är med i utlottningen av priser och ju fler registreringar, desto fler vinstchanser.

– Vi håller fast vid vår målsättning om att bli topp 10 i Sverige det här året och hoppas Skövdeborna vill ta sig an den utmaningen tillsammans med oss arrangörer, säger Lotta Stigsdotter, destinationsutvecklare på Next Skövde.

En nyhet för året är också friskvårdsutmaningen där företag ansluter sig och utmanar sina anställda att delta.

Hittaut i Skövde är ett samarbete mellan IF Hagen, OK P4, Skövde kommun, Next. OK P4 är nya i arrangörsstaben.

