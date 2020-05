Det visar statistik från Almi Väst. Almi Väst har i år ökat, till och med sista april, utlåningen med mer än 50 procent jämfört med de fyra första månaderna 2019.

Normalt brukar det statligt ägda riskkapitalbolaget gå in med nytt kapital i ungefär 500 västsvenska bolag per år. Hittills i år har Almi Väst gått in i 278 bolag och det finns ett fortsatt högt tryck på framförallt brygglån och tillväxtlån.

Av de 278 bolagen är det 73 beviljade brygglån, det vill säga lån som ges till verksamheter som påverkats av Coronakrisen, där lånet är ett sätt att få verksamheten att överleva för att sedan kunna växa igen efter krisen.

– För många bolag är brygglånet från oss ett måste för att de ska kunna leva kvar och för att de ska kunna växa igen på längre sikt. Det vi ser med den ökade utlåningen är exempel på hur pengarna i krispaketet gör nytta i praktiken, säger Sara Wallin, VD för Almi Väst i ett pressmeddelande.

36 i Skaraborg Företagslån från Almi uppdelat på område: Göteborg: 141 Sjuhärad: 52 Skaraborg: 36 Fyrbodal: 49 (varav Uddevalla 12 och Trollhättan/Vänersborg 12)

Almi Väst ser också ett ökat tryck på tillväxtlån jämfört med föregående år. Det innebär lån till bolag som behöver kapital för att växa ytterligare just nu.

– Det är viktigt att nyansera bilden. Ja, många kämpar för sin överlevnad, där är brygglånen viktiga för företag inom främst handel, besöksnäring, tillverkande bolag. Men den andra sidan, som tech, hälsa, medicin, telekom, till och med ökar just nu och behöver finansiering för att växa. Vi kliver fram på brygglånesidan men också för bolag som faktiskt växer, säger Sara Wallin.

Lånen är utspridda över samtliga Västra Götalandsregionens 49 kommuner. Handel, Tillverkning samt Hotell & restaurang är de vanligaste branscherna. Av de som beviljats lån har de flesta företag en till nio anställda.

– Vi arbetar för att överbrygga problemen de här bolagen drabbas av på två sätt. Dels genom lån, men också med amorteringsanstånd. Ett normalår brukar vi vid den här tiden ha beviljat ett 50-tal amorteringsanstånd. Hittills i år är den siffran 538.

Sett till hela landet har 2779 brygglånepropåer kommit in till Almi sedan krisens början och volymen på Brygglånepropåerna ligger på 2,4 miljarder kr.

Initialt var efterfrågan starkast i storstadsregionerna och högst tryck har det varit i Stockholm, men nu ökar trycket i hela landet. Över 3700 av Almis befintliga kunder har under de senaste veckorna beviljats amorteringsuppskov.