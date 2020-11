I år hålls First Lego league i Skövde digitalt – 20 lag tävlar om plats i finalen

First Lego League är en kunskaps- och robotprogrammeringstävling för barn och ungdomar 10- 16 år. Det är idag, fredagen 6 november, som tävlingen drar igång. Totalt är 20 lag från Skövde, Lidköping, Mariestad och Motala med och gör upp om en plats i den skandinaviska finalen.

Innan tävlingen har deltagarna fått jobba med innovation, forskning, teknologi, design och programmering. Tanken är att det ska öka intresset för teknik och vetenskap. I världen är drygt 265 000 barn i 80 olika länder engagerade i uppdraget.

Deltävlingen i Skövde arrangeras av Balthazar Science Center, Volvo Group och Högskolan i Skövde. Årets tema är ”RePlay”, vilket innebär att eleverna ska utforska vad rörelse, lek, fysisk aktivitet och tävling betyder för människor, och hur dessa aktiviteter tillsammans bidrar till vårt framtida välmående.

Men i år kan tävlingen inte hållas som vanligt, istället för att köra på plats kommer lagen under dagen presentera sina forskningsprojekt och kärnvärden för domare via zoom. Teknikpresentationen och robotkörningen kommer i år att filmas i förhand, och ska lämnas in senast på tisdag

Dessa moment bedöms sedan av domargrupperna och den 13 november delges vinnarna under en digital ceremoni som livesänds via Balthazar Science Centers Youtube-kanal.

– I år har tävlingen ett nytt digitalt format, men vi hoppas och tror att den likt tidigare år blir en riktig energiboost som sprider glädje och skapar positiva möten mellan ungdomar och representanter från arbetslivet och våra utbildningsinstitutioner, säger Maria Bergsten, tävlingsledare och pedagog på Balthazar Science Center.