Högskoleprov med munskydd och avstånd: ”Det hade varit katastrof om de ställt in det”

Under lördagen samlades drygt 550 personer för att göra högskoleprovet i Falköping, Skövde, Skara, Mariestad eller Lidköping. Utrustade med munskydd, handsprit och två meter mellan bänkarna välkomnades deltagarna till diverse provsalar och på Ållebergsgymnasiet var det många som pustade ut under lunchuppehållet.

– Det finns lådor med engångsmunskydd som man får ta, men vissa tog av sig dem när vi började skriva. Det blir ganska varmt och det såg ut att vara svårt för dem med glasögon eftersom de åker upp lite, säger Alfons Johansson.

Han är en av många gymnasieelever som just nu känner sig kluvna över framtiden med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut.

– Det är svårt att planera framtiden. Det enda jag verkligen vet att jag inte vill jobba med är vården och det är typ de enda som söker folk just, så vi får se om jag börjar plugga till hösten eller inte, säger han och berättar att det är andra högskoleprovet han gör.

För Caroline Larsson var det däremot första gången, men tack vare att hon på förhand läst igenom gamla prov och fått många bra tips från kompisarna kändes det som att hon fick till ett lagom tempo.

– Det är väldigt höga intagningspoäng just nu, så det är såklart tufft att komma in på den utbildning man vill. Men jag tänker inte börja plugga bara för att, utan då jobbar jag hellre ett tag tills jag kommer in på en utbildning som jag verkligen vill gå, säger hon och får medhåll av kompisen Emma Klarsson som menar att högskoleprovet blir lättare ju fler gånger man gör det.

Inte heller hon är säker på vilken utbildning hon tänker söka, men mycket lutar åt en höst vid skolbänken.

– Det är extra svårt att veta vad man vill plugga när man inte kan åka på öppet hus, besöka skolor eller träffa elever för att få reda på mer om utbildningarna.

En annan av de drygt 58 provdeltagarna som satt i klassrum om tio på Ållebergsgymnasiet var Nawal Jama.

– Eftersom de ställde in högskoleprovet i höstas var jag tvungen att skjuta upp min ansökan. Sedan dess har jag passat på att skaffa mig arbetslivserfarenhet och vilat från studierna, men det hade varit katastrof om de ställt in det i år igen, säger hon.

Förutom skyltar, vägvisande pilar och ovanligt glest mellan deltagarna tycker Nawal att det mesta känns som senast hon skrev högskoleprovet.

– Men det är lite jobbigt att skriva provet med munskydd på. Det är distraherande och kliar, konstaterar hon, men kompisen Sajad Sadi håller inte med.

– Fast jag jobbar inom vården, så jag är ganska van, säger han och berättar att målet med dagen är att så småningom komma in på tandläkarlinjen.

I år ges två provtillfällen under våren, men ytterligare två som slipper vänta till den 8 maj var Christian Pool Wiklund och Isabel Hillestrand.

Sedan de tog studenten förra året har de gjort lumpen respektive jobbat, men nu börjar de känna sig redo för vidare studier och är glada att man kunnat lösa högskoleprovet på ett coronasäkert sätt även i år.

Båda upplever att många klasskompisar började plugga direkt efter gymnasiet, men att den initiala oron för framtiden mattats av sedan dess.

– Jag tänkte också börja studera direkt, men sedan kom corona och då kändes det som att man lika gärna kunde ta ett år och fundera på vad man verkligen vill plugga, säger Isabel.

– Många kanske väntar med att söka för att de vill att det ska vara "normalt" först, men jag hoppas komma in på ingenjörsteknik med inriktning data till hösten, säger Christian.