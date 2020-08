Historisk mark ska scannas: ”Vore spännande att hitta objekt och kvarlevor”

Coronapandemin har tvingat Tidaholms museum att flytta fram markscanningen vid Gestilren. Söndagen den 13 september är det äntligen dags att scanna området utanför Ekedalen för att se om det mytomspunna slaget mellan svenskar och danskar stod här, i Västergötland.

– Vi var i valet och kvalet om vi skulle flytta fram det ytterligare en gång men valde att köra. Vid det här laget har vi lärt oss covid-reglerna och vet att vi kan klara av att genomföra projektet på ett säkert och korrekt sätt, säger Anja Praesto.

Arrangemanget får inte samla mer än 50 personer. Åtminstone är det den regeln som gäller fortfarande och tills regeringen beslutat något annat.

– Vi har personer på plats som räknar antalet besökare. För att ge intresserade större möjlighet att närvara har vi bestämt oss för att ha två samlingar vid monumentet - klockan 11 och 13. Scanningen startar 11.30 och pågår till cirka 15 då vi räknar med att vara klara.

För nyfikna som inte är på plats finns möjlighet att följa dagen via museets sociala medier.

– Görs det några speciella fynd så ska vi lägga ut det så fort som möjligt.

Museipedagogen Per Wahlström ska vid samlingarna berätta om projektets bakgrund och historien kring slaget. Martin Toresson, antikvarie och Roberto Grassi berättar mer om markscanningen. Hur den går till och vad man kan hitta.

Scanningen kommer att pågå under flera timmar och under tiden redogör Per Wahlström för gamla stridsredskap som finns med på plats. Martin Toresson pratar och diskuterar gärna historien om slaget och området runt Gestilren.

– Scanningen sker kring monumentet och på och vid sidan av vägen nedanför monumentet. Förhoppningen är att scanningen ska ge utslag efter håligheter eller föremål. Görs det sådana fynd som bedöms så pass intressanta så får vi i så fall gå vidare och ansöka om tillstånd för en utgrävning.

Anja Praesto poängterar att det inte finns några säkra källor om något slag stått vid Gestilren. Enligt vissa källor stod slaget år 1210 mellan Erik Knutssons och Sverker den yngres trupper. Sverker den yngre stupade i slaget liksom Birger jarls far Magnus Minnisköld och Folke Birgersson av Bjälboätten.

– Det är intressant att nu kunna följa upp skrönor och folks berättelser som förts i arv i generationer. Stämmer det som farfarsfar en gång sade?

För tio år sedan var Anja Praesto drivande när man firade 800 årsdagen av slaget vid Gestilren. Nu har man inte alls samma möjligheter att göra evenemanget publikt.

– Vi är nu begränsade på grund av av covid-19 och det är viktigt att följa de nationella regler som finns. Målet är att som sagt uppdatera våra sociala medier under tiden scanningen pågår och sedan återkommer vi om någon vecka och berätta mer om vad som hittades under scanningen. Vad jag vet har det aldrig gjorts någon undersökning i institutionell regi tidigare. Det blir spännande!