Hedersordföranden i VFF ryter till mot serieindelningen: ”I årets förslag är det värre än någonsin”

För tre veckor sedan presenterade Västergötlands Fotbollförbund sitt förslag till serieindelning inom distriktsfotbollen för 2021.

När det gäller division 4 herrar blir det, precis som på senare år, två grupper, en benämns norrgruppen, den andra södergruppen.

Normalt är det tolv lag i varje grupp, men nästa år blir det 13 lag i den ena gruppen (den södra) eftersom det avgörande kvalet om den sista platsen (Sjuntorp-IFK Mariestad) inte kunde genomföras på grund av restriktioner till följd av covid-19. Båda dessa lag får därför spela i fyran 2021.

Förbundets förslag ser ur enligt följande:

Division 4 Norra: Ardala GoIF, Ekedalens SK, Främmestads IK, Götene IF, IFK Falköping FF, IFK Mariestad, Nossebro IF, Skara FC, Sils IF, Ulvåkers IF, Vara SK, Vinninga AIF.

Division 4 Södra: Bergdalens IK, Byttorps IF, Dalsjöfors GoIF, Gällstads FK, Göta BK, Kinna IF, Kronängs IF, Rydboholms SK, Sandareds IF, Sjuntorps IF, Skepplanda BTK, Trollhättans FK och Ulricehamns IFK.

Serierna ska spikas i samband med representantskapet den 10 december och fram till den 24 november hade klubbarna möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Denna möjlighet har fyra klubbar gemensamt tagit och det handlar om Göta BK, Sjuntorps IF, Skepplanda BTK och Trollhättans FK.

– Vi upplever det som att VFF år efter år närmast slentrianmässigt delar in lagen i en norr- och en södergrupp. Via förbundets Youtubekanal säger tävlingskommitténs ordförande att man gick på känslan när indelningen blev den traditionella även inför 2021. Det tycker vi är fel, man ska inte gå på känsla, man ska istället gå på fakta och framförallt se till helheten, säger Skepplanda BTK:s ordförande Gerhard Sager.

Det är på en rad punkter som de fyra nyss nämnda föreningarna kritiserar VFF:s förslag, men det tyngsta argumentet till en förändring är resorna som de olika lagen får till sina matcher.

Bland annat har klubbarna studerat hur många resor på mer än tio mil som kommer att bli verklighet om förbundets förslag går igenom.

Södra gruppen: 59 resor över 10 mil, av vilka 13 resor är över 13 mil. Dessutom fem resor strax under 10 mil.

Norra gruppen: 2 resor strax över tio mil och två resor strax under tio mil.

Det de fyra aktuella klubbarna efterlyser – och presenterar som ett motförslag – är att en norr- och en södergrupp (som nu) görs om till en grupp som kallas västra och en grupp som kallas östra.

Så här ligget klubbarnas förslag på gruppernas utseende:

Östra: Ardala GoIF, Bergdalens IK*, Dalsjöfors GoIF, Ekedalens SK, Gällstads FK, Götene IF, IFK Falköping FF, IFK Mariestad, Skara FC, Sils IF, Ulvåkers IF, Vinninga AIF, Ulricehamns IFK. *Kan bytas ut mot Byttorps IF.

Västra: Byttorps IF*, Främmestads IK, Göta BK, Kinna IF, Kronängs IF, Nossebro IF, Rydboholms SK, Sandareds IF, Sjuntorps IF, Skepplanda BTK, Trollhättans FK, Vara SK. *Kan bytas ut mot Bergdalens IK.

Kort sagt: Trion Främmestad, Vara och Nossebro byter grupp, medan Bergdalen (alt. Byttorp), Gällstad, Dalsjöfors och Ulricehamn gör det i andra riktningen.

Tittar vi då till resorna, så har de fyra klubbarna kommit fram till följande:

Östra gruppen: 18 resor över 10 mil, varav tre resor över 13 mil. Ytterligare fem resor strax under 10 mil.

Västra gruppen: 36 resor över 10 mil, varav sex resor är över 13 mil.

– Den stora skillnaden mellan detta förslag och VFF:s är att de ekonomiska bördorna mellan division 4-föreningarna delas rättvist på ett helt annat sätt, menar Gerhard Sager, som har undertecknat skrivelsen från Skepplanda BTK:s sida.

Även de tre andra inblandade föreningarna har skickat in en skrivelse till VFF i samma syfte.

Fotnot: Gerhard Sager är för många känd som ordförande i Västergötlands Fotbollförbund under väldigt många år, 22 för att vara exakt. Han avgick 2017 och är numera hedersordförande i distriktet.