Här drar orienteringssäsongen igång på riktigt: ”Många som har längtat efter tävling”

Samtidigt som många andra sporter har smugit igång under den senaste tiden så har distriktstävlingarna inom orienteringen fortsatt lysa med sin frånvaro. Det blev det dock ändring på under lördagen. Då arrangerade OK Klyftamo den efterlängtade säsongspremiären i skogarna mellan Holmestad och Timmersdala, mitt på kommungränsen mellan Götene och Skövde.

Deltagarantalet i Skaraborgsmästerskap lång låg ungefär på samma nivå som det brukar, berättar tävlingsledaren Oskar Dalström.

– Många är sugna på lite riktig tävling och att inte bara träna.

Givetvis var arrangemanget coronaanpassat. För att inte ha fler än 50 personer på tävlingsområdet samtidigt så var starterna utspridda över hela dagen. Starttiderna fördelades klubbvis. Först ut på fredagsförmiddagen var Falköpings AIK och Lidköpings VSK, och därefter anlände nya klubbar varje heltimme.

– Vi kör 45 starter under första halvtimmen av varje timme. Hade det varit en vanlig tävling så hade vi fått iväg alla på 1-1,5 timmar, så det blir lite glesare överallt.

Vilka andra åtgärder behöver man ta till för att coronasäkra en orienteringstävling?

– Största delen av våra tävlingar äger ju rum ute i skogen, och där är det inte tätt mellan folk. Det är just före och efter som risken finns. Normalt hade det varit fullt på hela vändplanen här, säger Oskar och pekar ut över startområdet.

– När man går i mål så finns det lite vätska, mer än så finns inte. Då åker man hem igen.

Nu ska det utses skaraborgsmästare här idag, men det blir ingen prisutdelning?

– Nej, alla de som är 12 år och under får ett pris på plats, men övriga priser får vi nog dela ut med hjälp av posten, avslutar Oskar Dalström.