Här är inredarnas hemligheter – så får du mer pengar när du säljer huset

— Det gäller att hitta den där hemtrevliga känslan som gör att det känns ombonat, utan att det blir för personligt eller plottrigt för ögat. Man ska få lust att stanna och kunna föreställa sig själv bo i den här miljön, säger Kajsa Lindblad och Ann-Sofie Hjortmar.

På en stor fönsterbräda kan en rymlig vit kruka av Ernst med en fyrstänglad orkidé i bara få sällskap av två enkla vita frostade lampor på vardera kortsida av fönsterbrädan.

— En del kan tycka att det ser tomt ut däremellan, men det är det inte, säger Kajsa Lindblad bestämt.

Det är ofta lugna, dova färger utan allt för stora mönster.

— Egentligen det vi gör, är att städa bort vardagen, alla bra-att-ha-saker, från mikrovågsugnen, tv-kontrollen till diskstället. Saker som inte gör sig på bild och lätt gör att det ser rörigt ut. Man ska få den där sköna magkänslan. Här trivs jag, det är det man vill få fram inför en försäljning.

Att låta styla sitt hem inför en försäljning blir vanligare och vanligare även i mindre städer. I Skövde är det en starkt växande trend och ofta samarbetar företagen som gör homestyling med mäklare.

Vet ni om homestyling kan påverka priset?

— Man har försökt analysera det, och det görs forskning. Men vi har känt att det spelar roll och många har upplevt att de fått igen pengarna.

Men smakar det så kostar det förstås, som man brukar säga. Räkna med minst 5 000 kronor för det så kallade sista piffet inför visning och uppåt, allt beroende på hur mycket man vill ha gjort.

Kajsa Lindblad och Ann-Sofie Hjortmar har jobbat ihop i några år med homestyling. De och är så väl samspelta att de knappt behöver prata med varandra när de väl är igång med stylingen av ett hem.

— Vi behöver inte prata ihop oss. Kunder har ibland förvånats över att mest brukar humma till varandra, säger några småord, tittar på varandra och så vet båda två exakt vad vi menar, säger Kajsa och skrattar.

De två kompletterar varandra. Det de har gemensamt är ett brinnande intresse för färg, form, design och interiör. Båda är egenföretagare inom inredning och varvar jobbet som stylister med arbetet i butiken Boligheter, som ägs av Ann-Sofie.

— Vi gör såväl stora som små jobb, från det enkla till hela hus. De kan antingen vara helt tomma, delvis eller fullt möblerade.

Det första de gör när de kommer ut till ett nytt objekt är att gå husesyn och ta bilder.

— Ofta ber vi ägarna att plocka undan något eller några saker. Det vanligaste är att man har för mycket småsaker framme.

Här är ofta less is more en bra början.

När de har skaffat sig en bild av huset eller lägenheten återvänder de till kontoret och det är där det egentliga arbetet sker. När planen är färdig vet de vilken färgskala de ska bygga på i ett visst rum exempelvis. Färgvalet kan avgöras av något så enkelt som en lampa eller en matta, eller en tapet.

En basfärg ackompanjeras alltid med två toner av samma färg, färgsläktingar. Och allt ordnas egentligen enkelt förklarat i grupper om tre.

Ett runt bord får sällskap av ett runt fat, en liten rund vas med torkade blommstrån och ett magasin med ett stråk av just rätt färg.

Inget i alla de stilleben som skapas ligger där av en slump.

— Nej, tidskriften på bordet är noga utvald, säger Ann-Sofie.

Noggrannheten går hela vägen genom huset och ut till entrén.

— Det är ju nästan det allra viktigaste, husets ansikte, det är här man får det första intrycket som ibland färgar hela den fortsatta upplevelsen.

Sedan är tanken att resten ska plussa på en redan positiv känsla av att – här vill jag bo.