Här är allt som händer under Skövde Matdagar: ”Småskalig matfest”

Matfestivalen i Skövde ersätts i år av Skövde Matdagar. De flesta aktiviteter kräver bokning, som den guidade matvandringen mellan restauranger som är fullbokad och utomhusmatlagningen Fire & Food. Man behöver också boka biljett till scenprogrammet i Kulturhuset, även om flera av konserterna är gratis.

Öppna områden som inte kräver förbokning är barnområdet i Kyrkparken och en marknad med lokala producenter i anslutning till Lilla Saluhallen.

– Vi har satt ihop ett programinnehåll utifrån de restriktioner som ligger. Det är många olika aktörer som samverkar och nu bjuder in till Skövde Matdagar. Nu hoppas vi att Skövdeborna fortsätter att boka in sig på våra olika aktiviteter så att vi kan få en småskalig matfest i Skövde, säger Micael Worbin, evenemangsansvarig på Next Skövde, i ett pressmeddelande.

Här är programmet:

Onsdag 25 augusti:

Farmer's market, bakom Lilla Saluhallen

Barnens matdagar med levande tipspromenad, scoutläger, gör din drömglass, trolleri och mycket mer. Avgränsat område i Kyrkparken

Matvandring med Stefan Gryngesom guidar mellan de fyra Skövderestaurangerna Hållbar, Den lilla krogen, Mummel och Libanon Meze. Skövde centrum, samling på Restaurang Hållbar. Avgift för att delta.

Al Hughes, Folk Singer songwriter på restaurang Sällskapet

Torsdag 26 augusti:

Farmer's market, bakom Lilla Saluhallen

Barnens matdagar med levande tipspromenad, scoutläger, gör din drömglass, trolleri och mycket mer. Avgränsat område i Kyrkparken.

Matvandring med Stefan Gryngesom guidar mellan de fyra Skövderestaurangerna Hållbar, Den lilla krogen, Mummel och Libanon Meze. Skövde centrum, samling på Restaurang Hållbar. Avgift för att delta.

Marcus Wilsson tolkar Bruce Springsteen. Tillsammans med Martin Forsmoo (Gitarr) och Rasmus Yksnøy (Piano) tar sig Marcus an några av Springsteens största hits. Akustista tolkningar av några av hans mest kända verk blandat med några, kanske något mer okända, guldkorn. På restaurang Sällskapet.

Fredag 27 augusti:

Farmer's market, bakom Lilla Saluhallen

Matvandring med Stefan Gryngesom guidar mellan de fyra Skövderestaurangerna Hållbar, Den lilla krogen, Mummel och Libanon Meze. Skövde centrum, samling på Restaurang Hållbar. Avgift för att delta.

Barnens matdagar med levande tipspromenad, scoutläger, gör din drömglass, kockskola, trolleri och mycket mer. Avgränsat område i Kyrkparken.

Kockskola för barn mellan 6 och 12 år i Kyrkparken - anmälan krävs.

Fire & food där man får laga en egen måltid över öppen eld med handledning av erfaren kock. Bakom Lilla Saluhallen, avgift för att delta.

Hålligång på Bakgår´n med Johanna Beijbom och Tommie Pettersson, Nöjesarenan

Rockabilly Fabulous, restaurang Sällskapet

Lördag 28 augusti:

Farmer's market, bakom Lilla Saluhallen

Kockskola för barn mellan 6 och 12 år - anmälan krävs. I Kyrkparken. Barnens matdagar, Kyrkparken

Barnens matdagar med levande tipspromenad, scoutläger, gör din drömglass, kockskola, trolleri och mycket mer. Avgränsat område i Kyrkparken.

Jazzoo - Interaktiv barnshow på Stadsteatern. Avgift för biljett.

Matvandring med Stefan Gryngesom guidar mellan de fyra Skövderestaurangerna Hållbar, Den lilla krogen, Mummel och Libanon Meze. Skövde centrum, samling på Restaurang Hållbar. Avgift för att delta.

Fire & food där man får laga en egen måltid över öppen eld med handledning av erfaren kock. Bakom Lilla Saluhallen, avgift för att delta.

Oddjobb - modern jazz på Stadsteatern. Avgift för biljetten.

Hålligång på Bakgår´n med Lasse Lee på Nöjesarenan.

Mockingbird Hillbillies på restaurang Sällskapet.