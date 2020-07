Handsome Brad tog guld på hemmaplan

Axevallas långa och utslagsgivande upplopp har fällt många hästar genom åren. Lördagens V75-omgång bjöd också på en del skrällar vilket gjorde att det blev sexsiffrig utdelning på sju rätt. Men däremot höll omgångens största favorit Handsome Brad. Han tog hem Gulddivisionen men det var ett händelserikt lopp och det blev ingen lätt väg fram för favoriten. Hästen blev hängande från början och genom första kurvan från sitt sjundespår bakom bilen. Calle Jepson lyckades sedan komma ner i andra par utvändigt samtidigt som Romanesque tog över ledningen två varv från mål. Men när det var dryga varvet kvar gjorde Jepson slag i saken och styrde fram utvändigt om ledaren. Romanesque var tidigt slagen och Handsome Brad tog över täten i utgången av sista kurvan. Då dök Rajes Face upp in på upploppet och närmade sig när han plötsligt galopperade 170 meter kvar. Han ställde sig och kom tillbaka och närmade sig till slut men räckte till andraplatsen. Utan galoppen hade det blivit betydligt hårdare emot och Adrian Kolgjini var inne på att han hade vunnit loppet utan galoppen.

– Jag tror faktiskt att jag hade hunnit upp Handsome Brad. Han axade en gång till när han hade ställt sig och då fick han lite sug i honom vilket innebär att han hade krafter kvar. Jag hade skämt bort honom lite med lite för lång käk. Det är ändå skönt att han har kommit tillbaka och gjorde ett topplopp, sa Adrian Kolgjini

Men äras den som äras bör och Handsome Brad var nu bara bäst när han vann på tiden 1.13,3/2640a. Efter storloppsseger i Jämtlands Stora Pris var hästen fyra i ett lopp i Kouvola bakom vinnande Vitruvio. Nu närmast väntar Åby Stora Pris om tre veckor.

– Jag förstod väl som att Romanesque är sämre i ledningen och trodde att Calle skulle köra framåt och försöka ta den. Nu blev det dödens istället och det är inte riktigt lika kul. Men han fixade det ändå, sa Ulf Stenströmer och fortsatte,

– Jag vet inte om han var som bäst eller hur det var. Men med det här loppet i kroppen blir det nog bra till nästa gång. Det var lite i Finland där som gjorde mig fundersam men nu får vi hem och linda in honom i bomull.

– Jag har hela tiden siktat på Åby Stora Pris och nu vet jag att vi får vara med där när vi vunnit det här loppet. Så nu vet jag att vi är med där och behöver inte bli inbjudna. Vi siktar dit om tre veckor, sa Stenströmer.

V75 inleddes med en skräll när Henrik Södervall-tränade Master Sea spurtade till seger för Stefan Persson. Efter en resa i fjärde par invändigt kom luckan som på beställning i sista kurvan. Över det långa upploppet på Axevalla närmade han sig ledande Lord Horse hela vägen och kort före mållinjen tog han sig förbi. Däremot blev det en hejdlös startgalopp för favoriten Tycoon Broline som inte ställde sig och blev diskvalificerad. Däremot blev det favoritseger i V75-2 genom Sunettan Palema och Ulf Ohlsson. Segerreceptet var ledning från start till mål för det Hans Crebas-tränade stoet. Princess Kloster fick luckan ifrån rygg på ledaren mitt på upploppet och närmades sig men Sunettan Palema svarade säkert upp.

Wild Love bjöd på en suverän uppvisning när hon vann ungdomsloppet för Kevin Oscarsson. Hon tappade en position när favoriten Ivory Di Quattro attackerade från kön 1200 meter kvar och fick en häst emellan då Look Håleryd fick ryggen på Ivory Di Quattro. Men med där bakom tassade Wild Love som tredje häst i tredjespår och det blev plötsligt väldigt långt fram till Ivory Di Quattro som övertog ledningen halvvarvet kvar och ryckte undan i en stor ledning. Det såg ointagligt men Kevin Oscarsson förivriade sig inte och gav inte slaget förlorat. När han släppte loss sin häst för fullt i sista sväng gick det undan värre och Wild Love tog in meter för meter för den undflyende ledaren. Men hundra meter kvar var Ivory Di Quattro upphunnen och Wilde Love brisade ifrån den sista biten till en suverän seger. Det här femåriga toppstoet som närmar sig två miljoner kronor i insprungna pengar tränas av Bengt Simberg i Munka-Ljungby.

Pastor Power är en synnerligen nyttig häst som alltid är med i V75 och tjänar fina pengar. Han vinner inte så ofta men nu slog han till rejält och tog första årssegern. Från spår tolv lotsade Peter Untersteiner fram sin adept snyggt hela vägen och Pastor Power tackade för det genom att avgöra till seger. Ledande Norton Commander gav upp vid upploppets början och Sevilla tog över och kopplade greppet. Men det var bara tillfälligt innan Pastor Power avgjorde till seger. Favoriten Cab Lane orkade inte hela vägen i V75-6 och blev fyra från ledningen. Utvändige Armour As höll till tredjeplatsen och det blev istället en stenhård slutstrid mellan Adde S.H. och Andre Ward där den sistnämnde avgjorde precis före mål med en iskall Flemming Jensen som satt helt stilla i sulkyn.

Det blev ett rafflande lopp i V75-avslutningen där Stefan Persson ramade in omgången. Detta genom brodern Håkan K-tränade Four Guys Dream som avgjorde i en tät upploppsstrid. Men det gick undan värre under vägen där Hummer Scott öppnade våldsamt mot ledningen och fick sedan en stekhet Redneck Woodland på utsidan. Första varvet travades efter 1.08,5(!) och med där bakom gottade sig Stefan Persson med Four Guys Dream som vann före Charlock Wiking.

– Jag är jätteglad i och med att han inte var med i körningen från början. Vi har gjort allt vi kunnat för att ha honom i ordning till den här starten. En fantastiskt fin häst, berömde Håkan K Persson.

Sju rätt på V75 gav 336 849 kronor.

Michael Carlsson, Kanal 75