Han ska utveckla Skövdes stadskärna: ”Jag kommer in i ett väldigt bra läge”

LÄS MER: Skövdes centrum behöver en ny ”kapten” – nu är tjänsten utlyst

LÄS MER: Många vill bli ”kapten” för Skövdes centrum - 41 har sökt jobbet

I mitten av augusti tillträdde Joakim Gustafsson tjänsten som destinationsutvecklare med fokus på stadskärnan och med placering hos Next Skövde.

Han kommer närmast från en liknande tjänst i Alingsås kommun och har arbetat inom utvecklingsarbete, marknadsföring samt projekt- och processledning. Han har tidigare arbetat på Essunga kommun, Lundsbrunns kurort, Svenska Spel och Västtrafik.

– Vi är glada över att nu ha kommit i mål med rekryteringen och att kunna ta oss an uppdraget att leda det fortsatta arbetet med stadskärnans utveckling. Joakim kommer in med tidigare erfarenheter från att jobba med centrumutveckling som vi kommer ha stor glädje av, säger Mats Olsson, VD på Next Skövde, i pressmeddelandet.

Under hösten blir det då en nystart för de arbetsgrupper som jobbar med utvecklingen av Skövdes stadskärna. Även ny arbetsgrupper kan startas upp. Arbetet med utveckling av Skövde stadskärna drivs av Next Skövde, Skövde Cityförening, fastighetsägarna i centrum samt Skövde kommun i samverkan.

– Det blir naturligt med både uppstart och omstart kring stadskärnan nu i höst och det känns som att jag kommer in i ett väldigt bra läge och med goda förutsättningar, säger Joakim Gustafsson.