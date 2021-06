Hälften har redan sökt grönt kort till återvinningen – här övervakas slarv

Premiären för den nya kvartersnära återvinningscentralen i Skultorp närmar sig. Christina Storm, chef för ÅV-centralerna, kan dock inte säga något exakt datum för när det blir.

— Det jag kan säga är att vi drar oss mot sluttampen. Just nu håller vi på och installerar styrsystem och kameror för att den ska fungera som en grönt kort-anläggning. Så fort allt är klart så öppnar vi.

Förutom tekniken ska även containrar och kärl ställas på plats för farligt avfall, elektronik samt porslin och liknande från hushållen. Det kommer även upp nya skyltar med symboler som ska underlätta sorteringen.

Sedan återvinningscentralen stängde för tre månader sedan har hela området hägnats in med staket och en ny entré satts in. Vid entrén finns en kortläsare som öppnar grinden. Men det kommer inte att vara möjligt att köra in med bil, som det tidigare varit.

Det är enbart personer skrivna i Skultorp som kan nyttja den nya anläggningen och den som vill ha tillgång måste gå en introduktionskurs för att få grönt kort till återvinningen. Det gröna kortet är kopplat till ett körkort och när man passerar grinden loggas man in och identifieras.

— Hit kan man komma för att lämna hushållsnära sopor, alltså avfall som mer löpande uppkommer i ett hushåll, medan ris och träavfall ska lämnas på Risängen eller på Stenstorps ÅVC, säger Christina Storm.

Hur många är det som har anmält sig för grönt kort i Skultorp?

— Idag är det cirka 800, hälften av de beräknade 1 600 hushållen. Det är väldigt bra.

Hon uppmanar fler att skriva in sig till kursen för grönt kort.

— Det kan man göra även på nätet på gröntkortavfall.se och Skultorp och sedan får man ett sms med tid för när det blir utbildning.

På utbildningen får man lära sig allt från teknik till hur det gröna kortet fungerar, hur man sorterar och varför det är viktigt.

— Vi tar även upp säkerhet, vad man ska göra om man råkar spilla, exempelvis olja, eller om det skulle börja brinna.

Samtliga som vill nyttja anläggningen måste gå utbildningen av säkerhetsskäl, upplyser Christina Storm.

— Det här är nytt för alla och det är ett sätt att säkerställa en viss kunskapsnivå. Det är viktigt att sortera rätt och i rätt container eftersom anläggningen inte är slutdestination. Det måste vara ”rent” avfall i varje container och kärl.

När man gått kursen kommer man in på återvinningen med sitt körkort.

— Besöket registreras med dag och tid så att vi vet vem som varit där och när.

Vad händer om man fuskar och slänger fel?

— Då kan vi spåra den som slarvat och om man inte klarar av att göra det på ett korrekt sätt så riskerar man att bli avstängd. Det gröna kortet betyder att vi lämnar över ett förtroende. Man får heller inte låna ut sitt körkort till någon annan. Det är ett personligt ansvar.

Vad händer med herrarna från supporterföreningen gamla SIF:are, är de kvar?

— Ja, det är de. De ska fortsätta att ta hand om återvinningscentralen. De är verkligen inte avpolletterade. Skälet till att vi gjorde om berodde på att deras arbetsbörda blev orimlig när halva södra Skövde åkte dit för att slänga avfall.

Då var det den enda i kommunen som var öppen dygnet runt, vilket utnyttjades av många och det dumpades en hel del som inte hörde hemma där.

— Det ledde till att de gamla SIF:arna sade upp sig för att det blev övermäktigt och vi på AÖS hamnade i ett vägskäl, skulle vi stänga eller tänka nytt? förklarar Christina Storm.

Man valde som sagt att begränsa kundkretsen.

— Och det är precis det vi gör nu. Vi skapar en mer rimlig arbetsbörda för SIF:arna och får en bättre sortering.