Fyra nya utställningar väntar i höst på Konstmuseet

På torsdag 17 september hålls höstens första vernissage av utställningen Stilleben, tidskapsel med verk ur museets samlingar i rummet Konstmuseet Fokus. Där får publiken skapa sina egna stilleben och alla skolelever är välkomna att teckna i utställningen. Under vernissagen deltar konstnären Jonas Liveröd i samtal om stilleben med utgångspunkt i hans skulpturer.

På torsdagkvällar har Konstmuseet alltid en vernissage, föreläsning, workshop eller visning av konsten. Den 15 oktober blir det dubbelvernissage för utställningarna Man and Land med konstnären Chuyia Chia och Johanna St Michaels c/o Konstmuseet - Body as Playground, Body as Battleground.

Malaysiska konstnären Chuyia Chias utställning Man and Land väcker frågor om vår natur och jorden vi brukar. I filmerna som ingår i utställningen Body as Playground, Body as Battleground möter vi en rad olika perspektiv och tolkningar av sexualitet och kroppslighet framfört av kvinnliga filmskapare.

Under två lördagar, 10 oktober och 7 november kommer man att ha landscaping, guidade visningar av konstmuseets samlingar som tar sitt avstamp i bildanalys. Men istället för ord som berättar om konsten låter man kroppen tala. Den 21 november visar Konstmuseet Ongoing Realities - en koreografisk upplevelse där dans-performance möter virtual reality. Premiären är ett resultat av ett samarbete med Riksteaterns dansresidens i Skövde.

Under hösten har Konstmuseet även ett antal guidade visningar under hösten fokuserar på kvinnors närvaro och frånvaro i konsthistorien och fortsätter med slow art, där besökaren uppmanas koncentrera sig på ett eller två verk under en längre stund för att sedan samtala om sin upplevelse.

Till jul blir det dags att visa årets nyinköp på Konstmuseet i Skövde, som man kan säga är en julklapp till hela Skövde då museets samling är kommunens samling. Det gör den i sin tur till alla Skövdebors samling. Med anledning av coronapandemin har museet i år valt att fokusera på inköp av konstnärer med tydlig Skaraborgskoppling.